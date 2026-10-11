賀錦麗鋪路2028重返白宮　捐款人直言勝算低　丈夫據報亦不贊成

據《華爾街日報》10月9日報道，美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）正為第三次參選總統鋪路，但有知情人士透露，她的丈夫任德龍（Doug Emhoff）私下向部分人表示，希望她不要參選；有捐款人亦直接向她表明，參選勝算甚低。



賀錦麗今年曾稱自己「正在考慮」參加2028年總統競選，至今未公開決定，但近期已未雨綢繆，開始接觸主要捐款人、聘請新幕僚及前往搖擺州為今年參加中期選舉的民主黨人助選。她上月曾在出席活動時表示，現階段正將工作重心放在幫助民主黨贏得中期選舉這一仗。

知情人士指，任德龍曾私下向他人表達憂慮，但親近他的人認為，若賀錦麗決定參選，他仍會支持。

圖為2024年8月23日，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫任德龍（Doug Emhoff）離開芝加哥。（Reuters）

民主黨內亦對賀錦麗參選存在爭議。她2024年在時任總統拜登突然退選後，未經公開初選取得提名，最終敗給特朗普。不少民主黨人，包括部分與她關係密切者，認為2028年需要推出新面孔，料她參選將面對多名對手。

在多數針對2028年民主黨初選進行的假設性民調中，賀錦麗均領先。同樣考慮參選總統的加州州長紐森（Gavin Newsom）9月就向傳媒表示，若賀錦麗參選，他會讓路以避免分散選票。