賀錦麗：正考慮2028年再角逐總統　批特朗普攻打伊朗讓美國變弱

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）表示，她正「考慮」參與競逐2028年美國總統大選。



英國《衛報》4月10日報道，這位2024年代表民主黨的總統候選人在紐約市舉行的全國行動網絡（NAN）集會上向與會者表示： 「我可能會，我可能會。我正在考慮。」

前副總統賀錦麗狠批特朗普攻打伊朗讓美國變弱：

在回應有關她是否可能競選總統的問題時，賀錦麗指：「我曾有四年時間與美國總統之位擦肩而過，我知道這份工作是什麼，也知道它需要什麼。」

賀錦麗說：「過去一年，我一直在全國各地奔走，在南方和其他許多地方都待了很長時間，我非常清楚的一點是現狀行不通，而且長期以來對很多人來說都是如此。」

談到總統職位，賀錦麗補充道：「總統必須以美國人民為中心，我也是這麼想的。我思考的是誰能、在哪裏、如何才能最好地為美國人民服務。我會隨時向大家匯報最新進展。」

2024年大選中敗給特朗普（Donald Trump，又譯川普）的賀錦麗也批評了這位總統以及美國全球聯盟日益削弱的現狀，稱他是「二戰以來第一位不相信我們與友好國家結盟的美國總統，以及這種關係對我們在世界上的地位的重要性」。

談到美國對伊朗的戰爭，賀錦麗稱之為「一場主動選擇的戰爭」（war of choice），並補充道：「當他（特朗普）趾高氣揚地吹噓他將如何消滅整個伊朗民族時，他實際上所做的是讓我們變得更弱、更不可靠、影響力更小。」