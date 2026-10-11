尼泊爾山洪5人失聯　政府籲村民撤離｜多片

尼泊爾11日再次發生山洪，中部戈爾卡（Gorkha）受災地區許多房屋、橋樑被沖毀。相關部門指有5人失聯，暫無確認死亡報告，呼籲下游村民撤離至安全地點。



路透社報道，戈爾卡地區瓊努布里村（Chumnubri）發生山泥傾瀉，堵塞布迪甘達基河（Budhi Gandaki River），引發下游暴洪。現場影片顯示，黑色的洪水沿河谷衝向下游，沿岸房屋被淹沒，亦有橋樑在山洪反覆衝擊下被捲走。

國家災害管理局指，2名女子及3名男子失去聯絡，軍方稱另有49人獲救，包括一名外國人，未公布其國籍。

戈爾卡地區最高行政官員米什拉（Dharmendra Kumar Mishra）稱：「我們已要求居住在下游河岸的村民撤離，確保安全。」

國家災害風險減少和管理局表示，洪水沖走約12間房屋及兩條吊橋，損毀一個水電項目營地，沖走部分建築設備。

局長烏普雷蒂（Dharam Raj Uprety）稱，洪水水位仍在上升，沖走連接戈爾卡與鄰近達丁（Dhading）地區的一條公路橋。

當局向戈爾卡、塔納胡（Tanahun）、奇旺（Chitwan）、東納瓦爾帕拉西（East Nawalparasi）及西納瓦爾帕拉西（West Nawalparasi）等河流沿岸地區居民發出洪水警報，呼籲協助將高風險地區民眾及時轉移至安全地點，並支援搜救行動。

2026年10月11日，尼泊爾陸軍直升機從受影響地區營救民眾。（Reuters）

布迪甘達基河是特里蘇里河（Trishuli River）支流。今年8月，鄰近流域曾因高山冰川與極端強降雨引發災難性山洪，釀成逾千人死傷失蹤的重大慘劇。

官員稱，陸軍及警察救援人員已抵達該區，並從直升機監察情況。