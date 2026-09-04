尼泊爾山洪快淹沒隧道　軍人摸黑划橡皮艇救援　災民痛失17名親人

尼泊爾洪災，估計有900名工人受困在水電站的隧道內。軍方摸黑划橡皮艇，持續進入隧道搜救，只是9成隧道幾乎灌滿泥漿，搜救不易。尼泊爾死亡人數攀升至1290人，還有災民一家17口都在洪災中喪命。



尼泊爾軍方在拉蘇瓦（Rasuwa）地區展開大規模搜救行動，軍人划着橡皮艇進入淹水隧道，水面幾乎貼近洞頂，但他們仍摸黑前進，全力尋找可能受困的工人。軍方持續在多座水力發電廠隧道內進行清淤及搜救工作，不過指揮官坦言，部分隧道已灌滿液態泥漿，清理工作恐怕得花上3至4個月時間。

尼泊爾洪災，估計有900名工人受困在水電站的隧道內。軍方摸黑划橡皮艇，持續進入隧道搜救，只是9成隧道幾乎灌滿泥漿，搜救不易。（Nepali Army）

水電廠隧道倖存工人回憶逃命過程 以為自己「就要死了」：

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32歲工人塔芒（Dhan Bahadur Tamang）是少數逃出隧道的生還者，他回憶洪水挾帶碎片和管線沖來時，他死抓着漂浮物，努力讓頭露出水面，當時他覺得自己就要死了。洪水衝進隧道那一刻，塔芒緊抓漂浮雜物，還一度爬上貨車頂，才沒有被洪水沖走。

塔芒表示，那裏死了很多人，到處都看得到遺體，他們無法從原路出去，只能改從下面尋找出口。洪水稍退後，原本的出口早已被堵死，塔芒和10多名生還者只能靠一支手電筒，在黑暗中手牽着手前進，一路跨過瓦礫、積水，以及一具又一具遺體，最後合力扳彎鋼筋，才終於爬出隧道。

洪災過後的收容中心，災民的遭遇令人心碎。有災民向美媒記者表示，他有8位親人在洪災中過世，包括叔叔、嬸嬸及兄弟姊妹。另有災民手機照片裏的17名家人，如今全都不在了。一名災民哽咽表示，那些親人就像他的孩子一樣，每次他回家，他們都會跟着他，親切地叫他阿福，他真的很想念他們。

然而，失去家人的痛，連好好哀傷的時間都沒有。一名災民表示，他有一個弟弟需要照顧，現在他就是弟弟的媽媽，所以他必須堅強，因為他哭的話，弟弟也會哭。擦乾眼淚、扛起家人責任，成了災後活下來的人不得不面對的日常。

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