東非吉布提偷渡船往也門途中翻沉 至少139死84人失蹤
撰文：蕭通
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一艘從東非國家吉布提（Djibouti）開出的移民船沉沒，造成至少139人死亡，另有約84人失蹤，死者包括至少15名兒童。聯合國屬下國際移民組織（IOM）於10月11日發聲明稱，該艘船約有82人生還，均為鄰國埃塞俄比亞的公民。
聯合國屬下國際移民組織（IOM）引述生還者說法，該艘載有305人的船隻，10月8日深夜在駛往也門途中，於吉布提港口城市奧博克（Obock）以北的古赫雷（Guhere）附近海域翻沉。
IOM的聲明表示，儘管也門局勢動盪，但這些埃塞俄比亞公民仍然冒著生命危險嘗試前往。路透社報道，IOM公開的照片顯示，現場附近有破舊的涼鞋、運動鞋被沖上岸。
該組織駐吉布提負責人表示，其團隊正與當地政府一同在現場提供緊急援助，而這場悲劇再次警示，非法移民面臨著怎樣的危險。
IOM的聲明稱，吉布提當局繼續進行搜救行動，地方政府也在為生還者提供醫療救助，並為死者安排葬禮。
路透社指出，埃塞俄比亞正面臨2022年和平協議以來最嚴重危機，政府軍與反政府武裝「提格雷人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front），以及地方武裝組織的衝突急劇升溫，北方戰事再度爆發。
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