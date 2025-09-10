非洲最大水電站復興大壩竣工　埃塞俄比亞：黑人歷史上最偉大成就

當地時間9月9日，位於埃塞俄比亞西北部本尚古勒-古馬茲州的復興大壩竣工，這是非洲最大的水電站，總裝機容量5150兆瓦。埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）表示，這座大壩可以改善該國近一半人口的電力供應，並稱贊其為「黑人歷史上最偉大的成就」。



在埃塞俄比亞1.35億人口中，近一半沒有電力。因此，埃塞俄比亞人對復興大壩寄予厚望，成千上萬人參與了大壩的建設工作，許多埃塞俄比亞人還通過購買政府債券或捐款的方式為大壩提供資金。這座大壩已成為埃塞俄比亞民族自豪感的象徵，埃塞人民希望這座大壩能改善他們的生活。

埃塞俄比亞復興大壩2025年9月9日竣工（REUTERS）

但復興大壩的建設也引發尼羅河下游的埃及和蘇丹的擔憂，兩國擔心，大壩將奪走下游國家的水資源。對此，艾哈邁德在竣工儀式上作出保證，稱大壩不會損害下游國家的利益，不會奪走他國應得的資源，「我們必須共同分享和發展，我們無意傷害任何人。」

「我想在夜晚看見燈光」

據美聯社報道，復興大壩靠近埃塞俄比亞和蘇丹邊境，耗資50億美元，預計將使埃塞俄比亞全國的發電量翻倍。埃塞俄比亞總理艾哈邁德9日在竣工儀式上表示，大壩的落成是埃塞俄比亞社會經濟發展過程中的重要里程碑，將為該國人民帶來發展所需的能源。

艾哈邁德稱，復興大壩竣工是一項重要成就，向世界展示了非洲人民的建設成果。

路透社指出，自2022年復興大壩第一台渦輪機啟動以來，大壩的發電量逐漸增加，並在當地時間9月9日達到最大功率5150兆瓦，這使其躋身世界20座最大的水力發電大壩之列。

肯尼亞總統魯託、吉布提總統蓋萊、非洲聯盟委員會主席優素福等非洲領導人也受邀出席竣工儀式。魯託表示，復興大壩體現了「非洲主導的基礎設施的規模和雄心」，符合非洲聯盟對非洲大陸能源互聯互通的願景。他透露，肯尼亞正尋求與埃塞俄比亞簽署購電協議。

南蘇丹總統基爾表示：「我很自豪地宣布，我們將很快與埃塞俄比亞政府簽訂一項協議，從大壩獲得電力，這將使我們的醫院和學校受益。」

埃塞俄比亞水和能源部長哈布塔木·伊特法告訴英國廣播公司（BBC），埃塞俄比亞1.35億人口中，近一半沒有電力。伊特法說：「這就是我們現在希望在未來五年減少的。我們的目標是到2030年，我們國家至少90%的人能夠獲得電力。」

圖為2019年9月26日，建設中的埃塞俄比亞復興大壩（REUTERS）

現年35歲的格特內什·加比索（Getenesh Gabiso）居住在埃塞俄比亞南部的一個村莊，就像該國大多數農村居民一樣，她和家人居住的房屋也沒有接入電力。為了做飯，加比索和家人需要收集木柴；需要照明的時候，他們會使用煤油燈。

加比索對BBC表示，晚上能夠看清東西，就是她夢寐以求的事，「我想在我的房子裏看到燈光。所以其他電子產品現在都不重要了，我想要的只是夜晚的光線。」加比索和家人都希望復興大壩能夠帶來改變，改善埃塞俄比亞的電力供應狀況。

住在大壩附近的農民蘇丹·阿卜杜拉希·哈桑（Sultan Abdulahi Hassan）表示，復興大壩給他所在的村莊帶來了電力，「我們現在有冰箱，我們可以喝冷水。我們現在一切都用電。」

BBC指出，復興大壩產生的電力足夠給埃塞俄比亞全國數千萬戶家庭提供電力。不過，能否將電力輸送到不同地區，取決於該國的基礎設施。哈布塔木承認，要擴大埃塞俄比亞國家電網的基礎設施，還需要做更多工作，包括鋪設連接偏遠城鎮和村莊的電纜。

建造大壩需要什麼？

自埃塞俄比亞政府2011年為復興大壩奠基以來，成千上萬人參與了這座大壩的建設工程。BBC稱，建成後的復興大壩橫跨山谷，全長1.78公里，高145米，使用了1100萬立方米的混凝土。對埃塞俄比亞來說，大壩已成為民族自豪感的象徵。

埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）2025年9月9日在復興大壩落成儀式上發言（Reuters）

2012年，埃塞俄比亞機械工程師莫格斯·葉什瓦（Moges Yeshiwas）來到復興大壩工地，希望積累更多工作經驗。最初，廣闊的建築工地讓這位年輕的工程師不知所措。他和其他眾多工人一起頂着極端高温等艱苦條件，為大壩挖掘地基。

如今，已經40歲的莫格斯表示，他非常自豪能成為大壩的建設者之一，「看着大壩一天天進步，我深感滿足。我一開始是來找工作的，但從某個時刻開始，這不只是一份工作。我對這個項目產生了感情，像對待自己的事情一樣關心它的未來。」

莫格斯告訴BBC，由於大壩與他的家鄉相距超過400公里，他每年只能回家兩次，「與家人長期分離是很辛苦的」。他補充說：「我們的輪班時間從早上7點到晚上7點，午餐有一個小時休息時間。然後，我們會把工作交給夜班的人員，因為工程必須全天候進行。」

莫格斯說，在他參與復興大壩建設期間，他的兒子出生了，「讓我痛心的是，我沒能陪伴他足夠長的時間。但我知道，因為有我的付出，他的未來會更加光明。等他長大後，我會很自豪地告訴他這一點。」

在過去十多年裏，埃塞俄比亞一直存在政治暴力和種族矛盾，但在復興大壩工程上，埃塞俄比亞人展現出了團結。除了直接參與大壩建設的人員，成千上萬埃塞俄比亞人為大壩捐款。

臨牀護士基羅斯·阿斯法沃（Kiros Asfaw）來自飽受戰亂影響的提格雷地區，但他儘可能地為大壩建設作出了貢獻。基羅斯告訴BBC，他購買了100多次政府債券，「我向自己保證，我會盡一切努力幫助它走向成功。」

埃塞俄比亞媒體披露，大壩約91%的資金來自國家，其餘9%來自埃塞俄比亞人購買的債券或捐款。

值得一提的是，中國企業同樣參與了復興大壩的建設。中國國家電網公司完成了復興大壩水電送出500千伏輸變電工程，中國設備與中國標準成功走進非洲。埃塞俄比亞電力公司與中國葛洲壩集團簽訂了復興大壩預調試工程的合同，還與上海福伊特水電設備有限公司簽訂了建設發電站和溢洪道所需的電氣、機械和土木合同。

復興大壩位於埃塞俄比亞西北部本尚古勒-古馬茲州（Reuters）

埃塞總理：不會損害下游國家利益

但由於復興大壩位於尼羅河兩大源流之一的青尼羅河上，這座大壩的建設引發埃塞俄比亞與尼羅河下游的埃及和蘇丹等國家的矛盾。

尼羅河流域國家之間一直存在水資源分配問題。埃及和蘇丹在1959年簽署《全面利用尼羅河水協議》，規定兩國擁有尼羅河90%的水資源，但協議將流域其他國家排除在外，引起埃塞俄比亞等上游國家的強烈不滿。

隨着尼羅河上游國家人口增長和經濟規模擴大，對水資源的需求日漸擴大，這些國家迫切希望改變水資源的分配。

2010年，埃塞俄比亞、烏干達、坦桑尼亞、盧旺達和肯尼亞簽訂《尼羅河合作框架協議》，規定各參與國應均等分享水資源，並有權在不事先告知埃及和蘇丹的情況下建設水利項目。此舉遭到埃及和蘇丹的強烈反對，埃及拒絕承認這一框架協議。

為解決能源問題，埃塞俄比亞2011年啟動復興大壩項目，引起埃及和蘇丹的擔憂。路透社指出，埃及約90%的淡水依賴尼羅河，擔心大壩將構成「生存威脅」。蘇丹可以從更好的防洪管理和低價能源中獲利，但也呼籲就大壩的蓄水和運行達成具有法律約束力的協議。

為此，埃塞俄比亞、埃及和蘇丹進行了十餘年談判，三國曾在2015年簽署原則宣言，保證相互尊重他國在水資源上的利益，特別是任何國家所擁有的尼羅河水份額都不應受到影響，並同意在不損害各方利益的前提下展開合作。

自2020年以來，埃塞俄比亞一直在分階段完成大壩蓄水，認為這不會對下游國家造成重大損害。路透社報道稱，獨立研究顯示，到目前為止，尚未記錄到尼羅河下游的流量受到重大幹擾。研究指出，這既得益於充足的降雨量，也與埃塞俄比亞審慎的蓄水方式有關。

埃塞俄比亞總理艾哈邁德9日向鄰國保證，該國不打算損害他國利益，「我們向你們保證，埃塞俄比亞永遠不會奪走你們應得的份額。今天，我在人民面前作出這一承諾。我們在埃及、蘇丹或其他任何地方的兄弟遭受的飢餓，也是我們的飢餓。我們必須共同分享和發展，我們無意傷害任何人。」

埃塞俄比亞議員、巴赫達爾大學水資源副教授德薩萊尼·查尼耶·達格紐（Dessalegn Chanie Dagnew）接受半島電視台採訪時說，復興大壩不會製造緊張局勢，而是有助於緩解洪水和淤泥，還有望成為一個「真正能夠帶來區域一體化與合作的項目」。

