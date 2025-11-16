世衛：埃塞俄比亞爆馬爾堡病毒疫情　與伊波拉類似死亡率最高80%

非洲疾病控制與預防中心宣佈，埃塞俄比亞（Ethiopia）南部地區確認暴發致命的馬爾堡病毒（Marburg virus）疫情。



據法國媒體報道，非洲疾控中心11月15日（周六）宣布上述消息。世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日（周五）證實，埃塞俄比亞南部已發現至少九宗確診病例。

非洲疾控中心數日前接到當地疑似出血性病毒報告，並在星期六的聲明中說：「埃塞俄比亞國家參考實驗室已確認出現馬爾堡病毒疫情，目前正在開展進一步的流行病學調查和實驗室分析，檢測到的病毒株與此前在東非發現的病毒株相似。」

中心稱，埃塞俄比亞衛生部門已迅速採取行動，確認並控制了金卡地區（Jinka）的疫情。中心會與埃方合作，確保有效應對疫情，降低病毒向東非其他地區擴散的風險。

馬爾堡病毒是已知最致命的病原體之一，通過體液接觸傳播，死亡率介乎於25%至80%。與伊波拉病毒類似，馬爾堡病毒會引發嚴重出血、高燒、嘔吐和腹瀉，潛伏期為21天。

坦桑尼亞今年1月曾暴發馬爾堡病毒疫情，造成10人死亡。這波疫情於3月得到控制。

盧旺達去年首次暴發馬爾堡病毒疫情，造成15人死亡，當局於2024年12月宣佈成功消滅疫情。

2024年10月11日，馬爾堡病毒顆粒（Marburg virus，藍色）的彩色掃描電子顯微鏡影像，顯示病毒顆粒既在細胞外出芽，又附在受感染的VERO E6細胞表面。（Getty）

目前尚無獲批的馬爾堡病毒疫苗或抗病毒療法，但口服或靜脈補液及針對性症狀治療，可提高患者生存幾率。