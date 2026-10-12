波蘭拘捕一名男子　涉計劃襲擊總理圖斯克

波蘭內政部長凱爾溫斯基（Marcin Kierwinski）於10月11日表示，警方拘捕了一名男子，他涉嫌恐嚇並計劃襲擊總理圖斯克（Donald Tusk），但當局未公布更多細節。圖斯克也在社交平台發文，感謝警方「迅速而果斷的行動」。



波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）6月21日表示，波蘭與烏克蘭的政治爭議是「戰略失誤」。(Reuters)

波蘭內政部於同日稍早時間稱，警方接獲情報顯示，圖斯克和國防部長卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）可能會遭襲擊，安全部門、警察和內政部代表同日上午已就此召開緊急會議。

內政部發言人加萊茨卡（Karolina Galecka）週日表示，凱爾溫斯基及特勤協調部長已下令對此事採取行動。

當局未公布威脅的細節。當地一間廣播公司Radio Zet報道稱，警方收到一封包含威脅信息的電郵。

圖斯克9月曾警告，俄羅斯可能會加強對北約東翼的混合攻擊。波蘭首都華沙所在的省份近日亦接連發生多宗校園襲擊案，警方正處於高度戒備狀態。