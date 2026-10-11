全球各國舉行示威聲援巴勒斯坦　民眾籲以色列停止加沙軍事行動

英國、希臘、德國等國舉行聲援巴勒斯坦示威遊行，示威民眾呼籲以色列停止在加沙地帶的軍事行動。



據英國媒體報道，數千民眾周六（10月10日）在倫敦市中心舉行示威遊行，示威者手持巴勒斯坦國旗，高舉寫有「停止種族滅絕」、「讓巴勒斯坦獲得自由」等字樣的標語牌，呼籲英國政府停止向以色列提供武器。

示威遊行隊伍途經大笨鐘、西敏橋等地標，最終抵達英國首相府附近舉行集會。英國工黨前黨首、議會下院議員郝爾彬（Jeremy Corbyn，又譯科爾賓）等在集會上發表演講，表達對巴勒斯坦的支持，控訴以色列暴行。

在希臘雅典，示威者高呼「解放巴勒斯坦」、「停止屠殺」等口號，前往以色列駐希臘大使館和美國駐希臘大使館前舉行抗議。希臘新左翼黨議員佩爾卡（Peti Perka）說，巴勒斯坦人民已經經歷飢餓和種族滅絕，卻始終無法獲得公正，而這就是大家走上街頭的原因。

2026年10月10日，在波蘭華沙，抗議者舉着寫有「聲援巴勒斯坦，停止支持以色列」的橫幅，參加支持巴勒斯坦的集會。（Reuters）

據希臘國家廣播公司報道，希臘各地反戰組織、工會、左翼政黨、學生團體以及巴勒斯坦社群當天也在塞薩洛尼基、帕特雷等多個城市舉行聲援巴勒斯坦示威活動。

德國首都柏林、愛爾蘭首都都柏林當天也舉行了類似的遊行活動。

去年10月達成的第一階段停火協議，結束加沙地帶大規模戰事，但無人機襲擊和軍事行動至今仍在繼續。加沙地帶衛生部門本月7日數據顯示，三年來，以軍行動已造成超過7.4萬名巴勒斯坦人死亡、17.5萬人受傷；自去年10月停火協議生效以來，襲擊仍造成有1500多人死亡、5000多人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

