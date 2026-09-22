波蘭：境內美軍料將擴至1.5萬人　包括約5000人部署於永久基地

繼美國總統特朗普（Donald Trump）9月17日表示，在波蘭設立美軍基地的計劃取得進展後，波蘭國防部副部長斯弗齊亞特克（Stanisław Wziątek）9月21日表示，波蘭預期在其境內的美軍部署人數，將擴大至1.5萬名。



2026年9月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國加斯托尼亞市（Gastonia）機場，為共和黨參議員候選人Michael Whatley舉行的支持集會發表演說。（Reuters）

弗齊亞特克接受電台採訪時稱，波蘭預期最終有1.5萬名美軍士兵部署，其中約4,000至5,000人將長期部署於美軍的永久基地，另有10,000萬至11,000人以輪換方式部署。

他表示，駐當地美軍規模將分階段擴大，預計2039年達1.5萬人到目標。他稱這一數字「最符合實際情況」，也代表著波蘭國防能力和盟國合作的提升。

目前，波蘭境內駐有約6,500至7,000名美軍士兵，主要以輪換方式部署。美特朗普17日表示，在波蘭建立常駐軍事基地一事取得重大進展，歸功於波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的「果斷領導」。