馬斯克：對微晶片製造一竅不通 但有信心可造出全球最好晶片
撰文：聯合早報
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美國首富馬斯克（Elon Musk）說，憑藉在訂製設備方面的專長，旗下公司最終有望造出全球最好的晶片。
彭博社報道，馬斯克周六（10月10日）通過視像連線參加X Takeover活動時，對聚集在Tesla（特斯拉）德州奧斯汀（Austin）超級工廠外的客戶和投資者說，雖然自己現在「對微晶片製造一竅不通，但相信團隊最終會掌握這項技術」。
馬斯克指出，在參觀競爭對手的工廠時並沒有看到太多訂製設備，而他的公司在訂製設備方面經驗豐富，有望藉此改進晶片生產流程。
他說：「我認為，可以說晶片製造是世界上最困難的事情之一。我不想自滿，也不認為成功是理所當然的，但我覺得我們最終有可能在晶片製造方面做到全球領先。我不知道這需要多久，可能要花上好幾年。」
Tesla與SpaceX最近宣布攜手在德州建設一座大型晶片製造工廠「Terafab」，初期投資超過150億美元。
該項目預計創造3000個就業職位，並將得到德克薩斯企業基金撥款3000萬美元。這座總面積達1億平方英尺的工廠將分階段建設，規劃廠區佔地約3000英畝。
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