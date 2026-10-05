美國AI企業對中國同行優勢大幅收窄　外界質疑美國晶片管制措施

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）的最新報告指出，隨着DeepSeek等中國人工智能（AI）實驗室逐漸迎頭趕上，美國AI企業對中國的領先優勢過去幾個月來大幅收窄，降至歷來新低，對美國的科技霸主地位構成威脅。



彭博行業研究分析師利亞（Robert Lea）星期一（10月5日）報告，自今年9月DeepSeek推出V4.1 Flash模型以來，中國頂尖AI模型在權威基準測試中的得分僅落後美國對手3%。這一差距在今年初曾達15%，5月測試時仍有9%。

中國AI企業的技術性能快速躍升，預示着這些中企將進一步擴大市場份額。

在評估AI模型邏輯與任務處理能力的LiveBench測試中，DeepSeek V4.1 Flash拿下81.1分，緊追Anthropic取得的最高分83.4分，躍居全球第六位。

這是自DeepSeek去年推出推理模型R1而引起轟動以來，中國模型取得的最高排名。利亞指出，這表明中國頂級模型的性能表現已經同領先的Anthropic和OpenAI旗鼓相當。

圖為 Claude AI 標誌與股市圖表的合成圖。（Getty）

報告分析，中國AI的突破得益於科研人員日益深厚的技術積累，以及針對國產硬件持續深度優化模型。這個最新進展引發了外界質疑美國限制晶片出口是否有效。

美國政府原希望通過限制英偉達晶片出口來遏制中國的AI研發，並阻止華為等中國本土企業突破自主替代方案。但實際發展顯示，美國技術霸權的長期可持續性已經動搖。

儘管技術發展迅速，但中國AI產業的商業化仍面臨嚴峻考驗。在LiveBench測試模型榜單的前15強中，中國模型目前僅佔三席。它們也面臨針對「模型蒸餾」等問題的國際監管審查壓力，如何將技術高分轉化為實際營收仍是有待解決的難題。

利亞預測，中國AI行業可能要到2030年才能實現整體盈利。「中國AI產業要走上可持續盈利軌道，必須經歷競爭降溫、行業洗牌，以及更理性的定價機制。」

至於美國科技界，在面對中國模型加速追趕之際，也為如何平衡發展速度與風險防控而陷入分歧。

2026年9月15日，美國加州三藩市，Open AI 行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席Dreamforce 2026 峰會時發表講話。（Reuters）

前不久，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）呼籲行業放緩開發步伐、引入第三方安全評估並制定統一標準。對此，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）接受Politico採訪時表明不贊同，還直言兩家公司在監管理念上存在巨大分歧。

奧特曼過去也曾表明支持放慢AI開發步伐，以爭取時間制定安全標準，但他如今強調，AI帶來的極大好處足以證明承擔一定風險是合理的，技術應保持廣泛的可普及性。

他說，由單一實驗室壟斷技術並代全社會做出決策是「完全不可接受的」，利用AI創造的正面價值將遠遠超出負面風險。

美國總統特朗普也拒絕了增設限制的呼籲。他強調，嚴格的監管將削弱美國企業在中美科技博弈中的競爭優勢。他多次表明，司法部等執法機構如今已具備足夠的安全保障能力，無需再設更多限制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

