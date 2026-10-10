美國起訴超微電腦聯合創辦人　承包商認罪曾走私Nvidia晶片到中國

美國聯邦法院10月9日的文件顯示，超微電腦（Super Micro Computer，SMCI）一名關聯承包商孫廷瑋（Ting-Wei「Willy」Sun）認罪，承認參與非法向中國出口搭載有受限英偉達晶片的AI伺服器。美國政府早在3月起訴該公司三名相關人士，包括聯合創辦人。



承包商孫廷瑋在曼哈頓地方法院認罪，承認串謀違反美國出口管制、走私、欺詐聯邦政府及妨礙司法公正四項罪名。

檢方資料顯示，孫廷瑋作為案件中間人，於2023年10月起參與密謀，在未取得合法出口許可的情況下，籌劃向中國轉運AI伺服器；又於2025年12月偽造伺服器存放資訊，向美國商務部監管人員作虛假陳述，刻意掩蓋貨物轉運中國的事實。

2026年3月20日，美國伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer Inc.）宣布，涉嫌協助將價值數十億美元的Nvidia人工智能晶片，走私到中國的聯合創辦人廖益賢（Yih-Shyan “Wally” Liaw），已辭職退出公司董事會。（網絡圖片，Reuters）

美國檢察官曾於3月19日指控承包商孫廷瑋、SMCI聯合創辦人廖益賢（Yih-Shyan 「Wally」Liaw）和台灣辦公室總經理張瑞滄（Ruei-Tsang「Steven」Chang）合謀違反《出口管制改革法案》（Export Control Reform Act），將價值25億美元（約196億港元）產品非法轉運。