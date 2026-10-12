美國駐希臘大使涉索賄 特朗普與魯比奧擬撤換她
撰文：洪怡霖
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美媒連串報道指美國駐希臘大使吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）涉及包括向特朗普金主尋求代付10萬美元信用卡欠款以換取接觸政府高層機會在內的不當行為之際，美國總統特朗普（Donald Trump）與國務卿魯比奧（Marco Rubio）正考慮撤換她。
包括《華爾街日報》在內美媒報道，一名美國高級官員稱，特朗普與魯比奧對其行為「極度憤怒」，可能在周一哥倫布日假期後本周內決定。魯比奧尤其憤怒，因他上周才訪問雅典，吉爾福伊爾出席其幾乎所有活動。
報道指，吉爾福伊爾在參議院確認聽證會前，要求金主迪特斯（Eric Deters）直接將10萬美元匯給美國運通，稱交易不會留下書面記錄，並提出協助他接觸政府高層。迪特斯稱從未付款。其律師否認不當行為，稱款項是獲提名前提供演講服務的報酬。
美國務院監察長辦公室正調查她對待使館員工、私人旅行、收受禮物及與商業利益關係的指控。消息指她曾威脅解僱員工，並因小事降職保安人員。
魯比奧最初為她辯護，其後拒絕評論。副總統萬斯（JD Vance）呼籲先查清事實，但強調若有壞事發生，相關人士須承擔後果。國會民主黨人已要求調查。
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