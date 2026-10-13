美國佐治亞州六旗樂園過山車釀一死　園內紀念照片拍下驚悚瞬間

美國佐治亞州六旗樂園（Six Flags Over Georgia）10月12日發生慘劇，一名男子搭乘園內知名過山車「歌利亞」（Goliath）途中，懷疑在半空從座椅拋出，墜落至軌道旁的林地後當場身亡。事發一刻片段流出，顯示該男子墜落期間曾3度撞擊車廂，過程更被拍進其他遊客乘坐該過山車時所拍攝的紀念照片捕捉。



事發位於美國佐治亞州奧斯特爾（Austell）的六旗樂園，園區內一個過山車設施發生意外，共造成1人死亡，另有4人受傷。

目擊者表示，受害者墜落時曾三度猛烈衝擊車廂及軌道，同車乘客亦表示，涉事座椅的安全壓欄在回站後呈完全解鎖狀態。

據報，過山車的車頭設有自動紀念相機，事發時的相片記錄顯示，該名男子突然向前傾出，撞擊前方椅背後再墜落下方林地，最終傷重身亡。

事件發生後，園方立即停止相關設施運作，從影片可見，該過山車停在軌道的上坡路段，而工作人員亦協助車內乘客撤離。

六旗樂園事後發表聲明，對園區發生遊客事故身亡深感悲痛，向遊客的家屬、朋友及親人致以深切慰問及哀悼，同時向受影響遊客及員工提供支援。園方亦表示，將會暫時關閉全國其他相近設施，包括加利福尼亞州六旗樂園的「歌利亞」過山車設施。

科布縣警察局（Cobb County Police）則發聲明，案件已交由重大犯罪調查組負責調查，至於死者身份、事故具體起因及傷者情況，警方已封鎖現場並由重案組全速釐清中。