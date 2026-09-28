美國知名樂園過山車驚爆釀3死、百人腦部受重傷　受害者集體提告

美國著名主題樂園「六旗魔術山」（Six Flags Magic Mountain）旗下招牌雲霄飛車（過山車）設施X2，在美國有線電視新聞網絡（CNN）揭露多宗嚴重致傷與死亡案例後，引發大規模法律訴訟。代理律師日前證實，光是近兩年內已有逾百名遊客因搭乘該雲霄飛車遭受創傷性腦損傷，目前累積至少3宗死亡案例，受害民眾與家屬已正式發起集體提告。



甩飛力道驚人 律師痛批園方「拿性命賭博」

民事訴訟律師布隆（Christopher Bulone）在記者會上宣布針對六旗娛樂公司提出三宗最新訴訟，並嚴詞譴責：「六旗公司一直在拿民眾的生命開玩笑，這種設施根本就不該被允許繼續運作。」

美國著名主題樂園「六旗魔術山」旗下招牌過山車設施X2（Six Flag）

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位於加州瓦倫西亞（Valencia）的這座知名雲霄飛車以獨特的「四維（4th-dimensional）」設計聞名，單次運作時間約2分鐘，座椅會隨軌道進行360度旋轉，並以接近每小時80英里（約時速128.7公里）的極速俯衝與不規則甩動。然而，相關致傷指控已持續逾十年，今年7月更曾出現兩名女性在僅相隔6天的時間內搭乘該設施，隨後被送往同一間聖塔克拉利塔（Santa Clarita）急診室的驚悚巧合。

律師團隊指出，自報道刊出後，已有逾百名在近兩年間搭乘後出現腦傷的民眾尋求法律協助。此外，還有數百名遊客因超過訴訟時效、非腦部傷勢或缺乏醫療證明而無法提告；新聞媒體目前尚無法獨立證實近期主動出面者的指控內容。

腦出血、昏迷與失語 釀至少3起死亡案例

本週提起的訴訟中，詳細記錄了多位受害者的慘痛經歷。25歲的葛里爾-威爾金森（Naomi Greer-Wilkinson）與40歲的吉倫（Pamela Guillen）在搭乘後均當場昏迷並接受緊急開腦手術，醫師認定其傷勢是由「搭乘時經歷強烈急速加減速」所致。吉倫術後必須重新學習說話與走路，至今仍飽受嚴重頭痛與腦霧所苦；葛里爾-威爾金森至今仍處於重度昏迷狀態，父母只能祈禱她有朝一日能甦醒。

圖為昏迷的女事主25歲的葛里爾-威爾金森。（Naomi Greer-Wilkinson）（YouTube@WCCO - CBS Minnesota）

另一起訴訟的主角、洛杉磯律師維爾克（Michael Wilk）則表示，他在今年2月搭乘後發生大腦嚴重出血，歷經多次開腦手術後已不幸殘廢，無法繼續執業。「我的大腦現在很難處理語言，除非聲音非常清晰巨大，否則我會聽錯字，大概錯過了一半的對話內容。」維爾克表示，希望透過站出來提告促成實質改變。

洛杉磯律師維爾克（Michael Wilk）（YouTube@WCCO - CBS Minnesota）

此外，代理四年前因搭乘該設施致腦傷身亡的22歲青年霍利（Christopher Hawley）家屬的律師羅蘭傑（Timothy Loranger）表示，其事務所近日接獲大量新案，包括一名於2025年底搭乘後死亡的年輕人家屬，使該設施相關的死亡案例增加至最少3宗。

延遲關閉設施遭質疑 通報機制與監管成焦點

對於最新訴訟與指控，六旗公司僅表示「不對未決訴訟發表評論」，並強調目前設施保持關閉狀態。紀錄顯示，樂園是在7月12日晚間關閉該設施，這距離上一宗受傷事件發生已過去近一整天，園方至今未對關閉原因進行說明。六旗公司律師先前在法庭上辯護指出，園區設有警示標牌提醒遊客「搭乘任何遊樂設施皆存在潛在風險」，並主張設施皆定期經過檢測，乘客所承受的物理力道不足以造成「正常且依規定搭乘」的遊客遭受創傷性腦損傷。

負責監管遊樂設施安全的加州職業安全與健康局（Cal/OSHA）目前僅表示安全檢查仍在進行中，未回應媒體詢問。代表受害者的另一位律師多迪克（Gary Dordick）直言：「樂園多年來早已十分清楚這項設施的危險性。」許多受害者曾向園方通報受傷，但園方究竟向州政府通報了多少案件，至今仍不清楚。

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