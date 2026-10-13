Getty Images擬破產私有化 Getty家族與Koch接手
撰文：洪怡霖
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Getty Images於10月12日表示，將申請破產並私有化，預計年底前完成重組。
路透社報道，Getty Images與競爭對手Shutterstock的合併計劃因巨額債務及AI生成影像競爭加劇而告吹後，今次重組被視為重大重置。
報道指，Getty計劃在未來數周啟動快速預打包第11章破產程序。
重組完成後，Getty家族的關聯公司和科氏股權開發公司將擁有該公司100%的股份。蓋蒂表示，投資人還承諾提供高達5.33億美元的新股權。
根據重整計劃，Getty無擔保債券持有人同意贖回2.7億美元的債券，而有擔保的貸款人則同意降低利息成本並延長債務到期日。
Getty說，營運將照常進行，供應商將按正常程序獲得全額付款。Getty圖片社與路透社和美聯社在提供用於編輯用途的照片和影片方面展開競爭。
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