伊朗局勢｜美媒分析衛星圖片　指約旦5億美元薩德雷達或遭摧毀

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，來自海灣戰爭國家幾個重要軍事基地的最新衛星圖像顯示，伊朗正試圖透過摧毀由美國製造，用於偵測來襲導彈和無人機的雷達來削弱其防空能力。衛星圖像顯示，在美以對伊朗發動空襲的最初數日，位於約旦的美國「薩德」（THAAD）導彈防禦系統的雷達系統遭到攻擊，似乎已被摧毀。



據美媒分析顯示，阿聯酋兩處設有類似雷達系統的建築物也遭到攻擊，但目前尚不清楚設備是否受損。

該雷達是高階導彈攔截系統「薩德」的關鍵組成部分，用於攔截並摧毀飛向目標的彈道導彈。美國部署了8套「薩德」系統，阿聯酋部署了2套，沙特阿拉伯部署了1套。這次被襲擊的雷達位於約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base），距離伊朗超過800公里。

圖為約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地3月2日被拍下的衛星圖線，可見清楚的黑色彈坑。（網絡圖片）

薩德系統所使用的雷達系統是由美國雷神公司（Raytheon）製造的AN/TPY-2型可移動雷達。據美國導彈防禦局2025年的預算，該系統的造價略低於5億美元（約39億港元）。

圖片顯示雷達附近沙地上有兩個直徑約4米的彈坑，這表示該系統可能經過多次攻擊才被擊中。該系統由五個12米長的拖車組成，所有拖車似乎都已被摧毀或嚴重損壞。

據報道，雷達和「薩德」反導系統至少從二月中旬起就部署在穆瓦法克薩爾提空軍基地，似乎在3月1日或2日遭到攻擊。該基地一直是美軍的重要活動中心。在戰鬥開始前的衛星影像中，可以看到停機坪上停放有50多架戰鬥機，以及無人機和運輸機。數十個飛機遮蔽物可能還隱藏着更多戰機，只是衛星影像無法捕捉。

報道指，這可能並非在兩伊戰爭初期唯一遭到攻擊的「薩德」雷達。

在3月1日拍攝的衛星影像中，可以看到沙特阿拉伯蘇丹王子空軍基地附近的一個雷達站冒出濃煙，該基地駐紮著數十架美國飛機。在該雷達站，一個用於遮蔽附近「薩德」反導系統雷達系統的帳篷被嚴重燒毀，周圍散落著碎片。