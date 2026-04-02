蘇格蘭政府旅遊廣告竟「用錯中國長白山圖片」　當局卸責被批無恥

長白山在蘇格蘭（Scotland）？外媒報道，蘇格蘭政府近日撤下一張旅遊廣告，原因是被眼尖網友發現，其高地照片疑似實際拍攝於大陸長白山，當局隨後坦承是外部行銷代理機構提供錯誤圖片所致。



高地旅遊廣告疑用長白山風景照

涉事廣告展示一輛巴士行駛在蜿蜒山路上，周邊是起伏的山地、岩石與草地相間的地貌，乍看之下與蘇格蘭高地鄉村風光頗為相似。

但社交媒體用戶發現，道路兩側設有亮綠色防撞護欄，且巴士車身為綠色，這些特徵在蘇格蘭北部地區並不常見。還有網友指出，照片疑似拍攝於大陸長白山地區，當地確實有亮綠色防撞護欄。

據內媒《環球時報》引述英國《BBC》和《獨立報》（The Independent）28日消息，稱該廣告旨在推廣蘇格蘭高地及群島地區的巴士旅遊出行方式，宣傳當地「2英鎊票價封頂」優惠政策，計畫於3月23日在蘇格蘭高地和島嶼地區推出。該廣告曾先後出現在社交媒體及Citylink、Stagecoach等交通網站上，廣告底部帶有蘇格蘭政府及蘇格蘭交通局標識。

蘇格蘭高地風光景色。（Unsplash@Murilo Gomes）

官方證外部行銷代理機構提供錯誤圖片

蘇格蘭交通部門隨後證實，此次宣傳活動誤用了外部行銷代理機構提供的錯誤圖片。目前，相關圖片已撤下。蘇格蘭交通局發言人表示，他們此前已明確要求，所用圖片必須準確反映當地風貌和實際運營的車輛類型，但「行銷機構提供了一張錯誤的圖片」。目前，該圖片已從宣傳資料中移除，並「將停止在任何正在進行的傳播管道中繼續分發」。

此次宣傳活動用了外部行銷代理機構提供的錯誤圖片。圖為長白山天池盤山公路。（截取自小紅書@天涯孤客）

但蘇格蘭高地旅遊社區利益公司（Community Interest Company）主席威利．卡梅倫批評將責任推卸給行銷機構是無恥的：

責任要追溯到發送簡報的人，當活動準備推出並獲得批准時。蘇格蘭交通局行銷團隊中為什麼沒有人詢問這張照片是在哪裏拍攝的？

相關新聞引發大陸網友熱議，紛紛留言：

「這個圖片是中國長白山天池北坡天池盤山公路」

「撤下說明真盜圖了」

「長白山歸來不看蘇格蘭」

「謝謝蘇格蘭給中國免費做了一波廣告」

「咱們中國的風光無限好，連外國都來盜圖」



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