美以伊戰火引爆油運危機 IMF：科威特卡塔爾GDP料雙位數暴跌
撰文：李健民
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國際貨幣基金組織（IMF）10月13日預測，受到美國與以色列針對伊朗進行的軍事打擊影響，中東和中亞地區的經濟活動將出現萎縮，當中科威特和卡塔爾預料面臨雙位數的經濟收縮。
IMF在周二的最新經濟展望報告表示，中東和中亞地區地區今年的國內生產總值（GDP）預計減少約0.3%，較4月預測的1.9%增長幅度大幅下降。IMF將前景展望下調，其理由是霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航運受到戰爭干擾。
科威特、伊拉克以及卡塔爾則錄得最大的經濟萎縮預測，預測其GDP分別收縮16.7%、16%以及15.6%。
巴林的GDP預測會收縮約11.3%，同時伊朗則預計收縮約7.6%。沙特阿拉伯則透過「沙特東西向原油管道」（East-West Pipeline）增加石油出口，從而部分抵消戰爭對能源產業的衝擊，但IMF仍預測當地會有約3.3%的收縮。
吉爾吉斯斯坦則擁有該地區最大經濟增長，預計今年GDP會增長約9%。
IMF表示，預計只有中東及中亞地區會於2026年錄得GDP負增長，亞洲新興發展中國家GDP預期增長約5.1%，而撒哈拉以南、拉丁美洲以及加勒比海地區的經濟預測將分別成長約4.5%和2.3%。
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