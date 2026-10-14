沙特胡塞續互攻　利雅得發防空警報　沙特阿美行政大樓遇襲起火

也門胡塞武裝繼續與沙特阿拉伯互相交火。沙特阿拉伯能源部10月14日發表聲明稱，沙特阿拉伯國有石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）位於東部城市達蘭（Dhahran）的一棟行政大樓遭到襲擊，引發了小規模火災。日前，胡塞武裝宣布石油公司沙特阿美旗下的石油設施將成為合法打擊目標。



沙特能源部周三表示，當局在周二晚對該事件進行了處置並採取了必要措施，並確認未造成人員傷亡。上述沙特阿美大樓所屬園區，設有沙特阿美的主要營運中心，負責統籌管理其龐大的陸上及海上石油鑽井平台、輸油管、煉油廠和出口終端網路。

胡塞武裝過去一周持續向沙特阿拉伯境內的關鍵設施發射彈道飛彈和無人機，以報復沙特阿拉伯支持也門政府軍應對重燃的內戰。利雅德國際機場已四度遇襲，包括上周六發生的一次攻擊，造成13人死亡。

2026年10月8日，沙特阿拉伯首都利雅德，在也門胡塞武裝（Houthis）聲稱襲擊哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport ）後，機場冒出濃煙和火焰。（Reuters）

沙特主導的多國聯軍在首都利雅得攔截來襲的導彈，部分導彈碎片擊中民居，最少4人受傷。

周二，沙特聯軍打擊胡塞用作支持軍事行動的重要資源設施，包括位於也門首都薩那以及荷台達省紅海沿岸的地下燃料庫，以及用於運輸的碼頭設施等，旨在削弱胡塞威脅沙特、也門及紅海南部航道的能力。胡塞控制的電視台報道指，荷台達省多處燃油設施遇襲，造成2死2傷。