特朗普：胡塞武裝受伊朗指使襲擊沙特　故意在中期選舉前推高油價

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月13日（周二）表示，也門胡塞武裝（Houthis）近日受伊朗指使再度襲擊沙特阿拉伯，蓄意抬高油價，試圖在美國11月中期選舉前製造混亂，並警告說，他「永遠不會忘記」胡塞武裝對沙特發動的襲擊。



特朗普在其社交平台發文表示：「胡塞武裝的行為極為惡劣。我以為他們一年前就吸取了教訓，當時我們對他們進行了猛烈的轟炸，他們也應要求停止了轟炸。他們沉寂了很久，但現在又捲土重來，很可能是受伊朗指使。」

2026年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，也門胡塞武裝（Houthis）近日受伊朗指使再度襲擊沙特阿拉伯，故意抬高油價，試圖在美國11月中期選舉前製造混亂。（Truthsocial@realDonald Trump）

特朗普指出：「伊朗是一個失敗的國家，沒有海軍，沒有空軍，經濟是全世界最糟糕的，通貨膨脹率高達301%。他們以一種極其卑鄙的方式襲擊沙特阿拉伯，並蓄意推高油價，很可能是在美國大選前夕，這太不厚道了。」

特朗普強調：「應該有人告訴他們，我不會參加（中期）選舉，我已經贏了，而且是以壓倒性優勢獲勝，但我會在（中期）選舉後繼續留在這裏，我永遠不會忘記！」

據路透社報道，此前，胡塞武裝對沙特阿拉伯發動了一系列襲擊，其中包括對首都利雅德哈立德國王國際機場的襲擊，造成至少13人死亡，300多人受傷，並迫使機場關閉。

特朗普同日較早前表示，他「可能」會要求土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）介入，以維護沙特阿拉伯的利益。特朗普指：「我認為埃爾多安總統會按照我的要求去做。」

2026年10月12日，美國俄亥俄州，總統特朗普（Donald Trump）出席一個競選集會時，指向支持者。（Reuters）

報道指，控制也門大片地區的胡塞武裝自2014年以來，一直在與沙特阿拉伯支持的也門政府進行內戰。在持續八個月的美伊戰爭期間，這場衝突愈演愈烈。胡塞武裝近期加強了對紅海，和在具有重要戰略意義的曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）航行的商船的攻擊力度。

圍繞沙特阿拉伯的襲擊引發外界對全球石油供應和航運路線中斷的憂慮，並有可能持續推高能源價格。