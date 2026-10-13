不只南海海槽！專家揭日本「強震高風險區」　損失恐達311的1.5倍

約每百年發生一次的南海海槽特大地震，30年發生率2025年1月被日本地震調查委員會從70%至80%上修為80%左右。但日本專家指出，不只是南海海槽，日本各地都有發生巨大地震的可能，部分地區甚至可能伴隨火山噴發。日媒根據日本地球科學專家鎌田浩毅著作《問不出口的地球科學超基礎知識》（今さら聞けない 地学の超基本）部分內容，分析日本各地潛在的強震風險。



北海道、東北地區面臨兩大地震威脅

鎌田指出，除了南海海槽巨大地震及東京首都直下型地震，日本還有部分地區被認為可能發生大地震。2011年311大地震的震源位於東北外海的日本海溝，該處將來仍可能再次發生大地震。此外，日本海溝北側連接北海道太平洋沿岸的千島海溝，未來同樣存在發生巨大地震的可能性。

南海海槽（南海トラフ）的位置，紅色區域均為地震時可遭海嘯直擊的範圍。（地震調查委員會）

鎌田分析，這兩處海溝若發生大地震，預估都可能造成不亞於東日本大震災的嚴重災害。根據預測，千島海溝地震可能造成與311大地震相當的災害，而日本海溝地震造成的經濟損失，甚至可能達到311大地震的1.5倍。

大分、熊本恐面臨地震與火山噴發雙重威脅

鎌田指出，熊本縣曾於2016年發生熊本地震，2026年又發生以同一條活斷層為震源的大地震。此外，地震也可能刺激火山活動，進而引發阿蘇山噴發。

日本熊本縣熊本地區2026年7月28日下午發生7.1級強烈地震，其中八代市成為重災區。圖為八代市高速公路受損的情形。（Reuters）

據了解，2016年熊本地震發生時，屬於中央構造線一部分的大分—熊本構造線出現活動。鄰近地區則是阿蘇山所在的豐肥火山地區。專家認為，這兩個地區的地質活動至今仍在持續，熊本未來不僅可能再次發生大地震，阿蘇山也極可能發生大規模噴發。

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