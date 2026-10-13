日本九州新幹線全線停運 博多至熊本料下午4時復駛
撰文：洪怡霖
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日本九州新幹線10月13日全線停運，博多至熊本段預計下午4時左右恢復，熊本至鹿兒島中央段預計下午6時左右恢復。
日本《讀賣新聞》報道，JR九州表示，12日晚在熊本縣一處綜合車輛所檢查完成行駛的新幹線列車時，發現引導電流至車廂的集電弓上，一個名為「滑板」的零件缺失。
為安全起見，該新幹線12日晚10時過後停運約4個半小時。JR九州在鹿兒島線博多至久留米段行駛臨時列車，並在新鳥栖及熊本站提供「列車酒店」供乘客留宿。
由於架空電纜可能受損，13日早上再作檢查，上午8時過後在熊本站附近發現連接兩條架空電纜的「吊架」零件損壞。
JR博多站有站員廣播及告示板通知停運，通勤乘客忙於安排替代車票及預約高速巴士。
一名20歲、就讀熊本大學的福岡市男子稱：「我騎單車到車站才知道停運，上午的課來不及了。」
九州新幹線7月因熊本地震導致高架橋橋墩移位等，全線停運，其後逐步恢復，至9月18日才在52天後全線重開。
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