特朗普首認對伊斬首行動「做得太過火」　導致美伊談判變得複雜

美國總統特朗普（Donald Trump）10月14日於亞利桑那州一場造勢集會上表示，美軍在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間襲擊伊朗領導階層後，德黑蘭要求他承諾不再將伊朗領導人列為攻擊目標。他坦言：「其中一個問題是，我可能做得太過火了，不知道到底該跟誰打交道。」



霍士新媒報道，特朗普周三表示：「我們不需要任何人在伊朗問題上提供幫助。」他補充，伊朗要我承諾不再除掉更多人，「我答應了。我向他們做了承諾。」

特朗普提到，華盛頓如今在尋求透過外交途徑解決與德黑蘭之間的衝突時所面臨的困難。他說：「我們現在根本搞不清到底是在跟誰打交道，沒人想當伊朗總統，」

美伊關係：圖為2022年1月27日路透社製作的設計圖片，伊朗及美國的國旗被印在一張紙上。（Reuters）

儘管承認針對伊朗領導層的行動製造了困難，但特朗普仍堅持認為，美軍的行動「做得非常成功」，已經徹底摧毀了伊朗政權的空軍和海軍。他又重申，作為「頭號恐怖主義支持國」，伊朗絕不能被允許擁有核武。

特朗普這番言論與副總統萬斯（JD Vance）早前表達的擔憂相呼應。萬斯本月初接受路透社訪問時曾表示，華府對於伊朗領導層內部究竟是如何做出決策的，依然感到不明確。萬斯當時強調，任何旨在結束衝突的協議，都必須要求德黑蘭對其核子濃縮能力進行實質的削減。