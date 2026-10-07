美伊戰爭邁入第8個月　特朗普：無人知曉伊朗現由誰掌權

美國與伊朗之間的戰爭進入第八個月之際，美國總統特朗普（Donald Trump）10月6日宣稱，此前的伊朗領導人皆已失勢，現在已無人知曉伊朗到底是由誰掌權。



路透社報道，特朗普周二表示：「伊朗的領導人沒了，他們的第二代領導人也沒了，我面臨的最大問題是，現沒人知道到底是誰在治理這個國家。」

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

特朗普提到的「領導人」，應該是指在戰爭爆發第一天已遇害的前伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），而「第二代領導人」指的應是其兒子、現任伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei），後者自從在造成其父親遇害的襲擊中受傷後，一直未有再公開露面。

然而，伊方此前已反駁美方的說法，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）周日表示，華府非常清楚他們在伊朗的對口官員是誰，以及伊朗的決策體系是如何運作。

2026年10月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮南草坪向記者發表講話。（Reuters）

巴加埃強調：「（與美國提到的）問題實際上恰恰相反，問題在於美國官員的立場自相矛盾，傳遞的訊息也相互矛盾。」