高市早苗內閣首度中途換人 日本政府宣布任命武部新接任農相一職
撰文：羅保熙
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日本首相高市早苗10 月15日宣布，任命自民黨籍眾議員武部新，接替請辭的農林水產大臣簗和生。武部新預計在周四下午，於皇居舉行認證儀式後正式就任。
56歲的武部新曾擔任農林水產副大臣，他此前當選北海道第12選區眾議員，至今已當選6次。其父親是曾任自民黨幹事長及農林水產大臣等職務的武部勤。武部新出身自民黨舊二階派，與自民黨政務調查會長小林鷹之關係密切，並熟悉農林水產相關行政事務。
共同社引述消息報道，高市早苗很大程度是考慮到他的相關履歷，決定起用他接替農相一職。武部新在與高市會面後，向媒體表示：「農林水產行政正面臨非常重要的時刻，我會確實履行這項重大責任。我過去也曾擔任自民黨農林部會長及農林水產副大臣，希望能全力發揮至今累積的經驗。」
這是高市內閣自去年10月成立以來，首次因閣員爭議而更換大臣。而簗和生此次請辭，距離9月中旬高市內閣改組還不到一個月。日本政府與執政黨希望儘早平息混亂局面，將對國會審議的影響降至最低。
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