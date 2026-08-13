日母子只顧拍照錯過新幹線　追車拍門逼停列車致延誤遭炎上｜有片

日本山陽新幹線近日發生一則離譜延誤事件，一對母子疑似在月台上專心拍攝新幹線美照錯過上車時間，眼看列車快將駛離，竟瘋狂追車並拍打車門，最終逼停列車造成延誤約5分鐘。相關的畫面8月11日曝光後，在網絡上瘋傳並引起大量網友批評和熱議。



日媒報道，事發於上月27日上午約11時半，地點在兵庫縣相生站，一列從新大阪開往博多的「回音號」（こだま）新幹線即將駛離車站。

從網上片段可見，該對母子正在月台對列車進行拍攝記錄，完全沒留意發車提示，等回過神來，車門早已關閉。這刻，母子頓時慌了手腳，一度原地跺腳，不僅在安全黃線內揮手大喊、拍打車門，更無視站務員多次廣播勸離，還緊追已經啟動的列車奔跑。

為保障列車安全，車長無奈緊急刹車停車。自知理虧的母子對着車廂深深鞠躬道歉，現場還傳出孩子的哭聲。不過，列車部門態度十分堅決，堅持不開門讓兩人上車，最終這趟列車延誤5分鐘才恢復行駛。

相關的片段現時已被刪除，但這一事件仍然引起日本社會的高度關注，相關熱度居高不下，不少網友稱兩人應為延誤賠償、又讚揚列車公司有原則，也有人指出「新幹線的車門設計成一旦關閉就無法再打開」，還有人批評「真是自私至極，他們還是為人父母。至於因延誤造成的票價收入損失，以及潛在的維修受損列車費用，應該依法追究其賠償責任」。

隨後，JR西日本證實了該事件，強調不會為個別乘客破例影響營運，同時呼籲大眾切勿追車、靠近行駛列車，別為了一時方便冒險闖禍。