日女新幹線換到Chiikawa限量手袋 遭騎呢母女索討：可分1個嗎？
撰文：聯合新聞網
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據日媒「Hint-Pot」報道，一名30多歲的女性網友@hira_shizuu日前搭乘東海道新幹線從京都返回東京，參加了JR東海與人氣作品「吉伊卡哇」（Chiikawa）的聯名活動。她與同行家人各自在車上按規定完成手機測速與問卷，在抵達東京車站後以乘車證明兌換到2個限量的迷你提袋。
怎料才剛走出兌換處，一對目測約30歲左右的媽媽、帶著小學低年級的女兒迎面走來，劈頭就問：
你既然有2個，那可以給我小孩1個嗎？
這讓原PO當場傻眼、愣在原地，原本以為這種莫名其妙的人只會出現在網路文章裏，沒想到居然在現實生活中遇到。
原PO回憶，當時因隨身行李多且兌換處人潮擁擠，才暫時將提袋拿在手上，不料竟引來紅眼的路人。面對突如其來的要求，原PO同行家人連忙出面緩頰解釋：「這是搭新幹線完成測速才能免費拿到的喔。」怎料這個媽媽不但毫無愧色，反而當場轉頭對女兒說道：
人家說不給妳啦！
便轉身走人。
有網友說自己曾經把看完電影後得到的禮物，拿給附近的小孩，或與現場粉絲交換，但還第一次看到這種令人傻眼的情況。更有網友說這是家庭教育的問題，以前的父母都會教小孩懂得不是別人有的自己就非要不可，向陌生人伸手要東西更是一件丟臉的事。現在的家長居然會帶頭在孩子面前做這種事，實在是很不好的示範。
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