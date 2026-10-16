泰國爆假「赴華遊學團」62學生抵機場驚悉無機票　泰媒：哭聲一片

泰國爆出假的「赴華遊學團」，據泰媒報道，62名學生10月15日抵達曼谷機場後，才驚悉沒有機票赴中國，令不少學生失望，家長報警求助。泰國基礎教育委員會（OBEC）否認該計劃涉及任何官方參與性質，已展開調查。



綜合泰國頭條新聞、泰媒《國家報》（The Nation）報道，涉事學生來自11間不同學校，有關遊學團收費每人39,900泰銖（約9,363港元），用於參加10月15日至26日舉行的短期課程，以前往中國學習語言，了解當地文化。

有關遊學團收費每人39,900泰銖（約9,363港元），用於參加10月15日至26日舉行的短期課程（影片截圖）

報道指，有關遊學團計劃由兩人組織，其中一人自稱擁有「博士」（Dr.）頭銜，也有人自稱為泰國基礎教育委員會的公務人員。主辦方聲稱與中國一所大學簽署諒解備忘錄，家長們要把費用匯入負責該計劃人士的銀行帳戶。

主辦方10月11日通知家長稱，因西安宿舍無法容納全部學生，決定把目的地改為北京，但當學生及家長10月15日下午抵達曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport），準備乘搭下午6時20分起飛的航班出發時，方知根本沒有預訂機票，行程被迫取消。

泰媒：學生感無比沮喪

泰媒更指不少學生失望，現場哭聲一片。一名學生對行程期待已久，他的父母付款後，要求兒子承擔三成費用，他當時立即打電話給祖父母，提出協助對方做事，藉此成功籌集所需費用，如今他對行程取消感到無比沮喪。

泰媒報道，主辦方曾承諾向家長全額退款，但截至約定限期，退款並未全部兌現，部份家長僅收到部份款項，也有一所學校的家長稱未收到任何退款。

家長向泰國警方報案，泰國基礎教育委員會回應指，官方並沒有參與有關計劃，正調查事件。