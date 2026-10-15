泰國王后親自駕駛王室專機赴日本　出席女子亞洲冰球錦標賽｜有片

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）於10月14日親自駕駛王室專機前往日本，展開為期9日的訪問，出席在北海道札幌市舉行的2027年國際冰球總會（IIHF）亞洲女子冰球錦標賽。泰國政府公共關係部表示，蘇堤達王后親自駕駛專機抵達札幌，並將頒發獎牌和獎盃給參賽運動員。



該架波音737專機於10月14日上午10點05分（當地時間）從曼谷廊曼軍用機場起飛，降落在北海道新千歲機場，航程長達7小時。隨後，王后親自驅車前往札幌的飯店。

這次訪問定於10月14日至22日舉行，是應國際冰球聯合會主席的邀請，以表彰蘇提達王后作為該聯合會首位女子全球大使所作出的貢獻。

10月8日，蘇提達王后駕駛JAS 39C「鷹獅」戰鬥機完成首次單飛，在同樣經驗豐富的飛行員哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）國王的見證下，她成為全球首位駕駛戰鬥機的在位王后。

2026年10月8日，泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機進行單飛訓練，國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）到場觀看全程。（泰國王室）

在2019年嫁給國王之前，蘇提達曾是泰國航空的空中服務員。她於2010年開始接受飛行訓練，至今已累積飛行近1190小時。