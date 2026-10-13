泰國「130歲人瑞」阿婆爆紅！傳70歲生子？日媒實訪揭烏龍內幕

泰國東北部一名號稱高齡130歲的阿嬤在網路上爆紅，若年齡屬實，將打破健力士世界紀錄。然而日本媒體實地走訪調查後發現，阿嬤的身分證上記載的超高齡，竟源於當地早期戶政系統的人為謄抄失誤。



插130歲蠟燭爆紅！「超級人瑞」子孫多達22人

根據日本《朝日電視台》報道，這名居住於泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）的阿嬤名為曼卡拉（Mangkalar Saen）。採訪團隊慕名前往當地實地採訪這位號稱「超級人瑞」的阿嬤。

泰國東北部一名號稱高齡130歲的阿嬤在網路上爆紅。（YouTube@ANNnewsCH）

泰國「人瑞」阿嬤竟是因為戶籍登記手寫謄抄錯誤才變成「130歲」：

當地村民表示，曼卡拉從小身體就相當健康。受訪時她依然神采奕奕，被問及長壽秘訣時，更開心笑稱：「我平時最喜歡吃魚。」曼卡拉膝下育有5名子女、9名孫子以及8名曾孫，家族子孫多達22人，家庭生活相當熱鬧。

身分證記載1896年生 再推算竟「70歲生子」

曼卡拉出示的泰國官方身分證上，明確記載出生日期為西元1896年9月18日。若依此計算，現年確實高達130歲，不僅一舉超越健力士世界紀錄史上最長壽紀錄（122歲）整整8歲，更震撼各界。

曼卡拉最小的孩子現年為60歲，這意味著若她真為130歲，等於是在「70歲高齡」時才生下老么。（YouTube@ANNnewsCH）

然而，採訪團隊在深入詢問其家庭背景時察覺異樣。曼卡拉最小的孩子現年為60歲，這意味着若她真為130歲，等於是在「70歲高齡」時才生下孻仔/女，極不符合生理常理，引發採訪團隊懷疑。

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二女兒拿出新身分證 官方坦言：早期手寫謄抄錯誤

就在眾人疑惑之際，曼卡拉62歲的二女兒出面拿出了母親去年剛換發的新身分證，上面的出生年份已更正為西元1926年9月18日。若依據新證件，曼卡拉實際年齡應為100歲，雖然依然是百歲人瑞，但與130歲相去甚遠。

對此，當地政府自治團體負責人出面澄清並解釋：

在早期，泰國戶籍登記主要由村長或地方記錄員手工填寫與謄抄，因此經常出現記載錯誤或筆誤。

泰國當局承認已在換發新證件時進行修正，並明確表示曼卡拉高齡130歲的可能性極低。

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