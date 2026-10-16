日本氣象廳誤報9.9級地震　3度開記者會解釋　系統誤判震源位置

俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）10月16日發生黎克特制6.9級地震後，日本氣象廳一度誤報地震為黎克特制9.9級，不久撤回警報。氣象廳事後致歉，並三度召開記者會解釋，稱系統誤判震源位置，加上計算出錯導致事件。



日本氣象廳一度在16日中午12時36分左右指地震規模為9.9級，12時40分左右發出「緊急地震速報」，警告指北海道、本州東北、關東甲信越、北陸、東海及伊豆群島或出現強烈搖晃。JR東海稱，受到地震警報影響，東海道新幹線新橫濱至豐橋站之間路段一度停駛，直到中午12時55分恢復運作。

氣象廳之後於中午12時48分取消警報，並調查誤報原因。

俄羅斯堪察加半島10月16日早上發生6.9級地震，日本氣象廳一度誤報規模為9.9級。（美國USGS截圖）

氣象廳事後致歉，並分別在下午2時、下午5時半及晚上10時40分左右召開記者會解釋調查結果。

綜合共同網、日本放送協會（NHK）報道，官員稱未發現來自外部的非法訪問，否定遭受網絡攻擊的可能性。

據氣象廳官員介紹，緊急地震速報是根據各地觀測到的震動數據自動發布，此次系統錯誤地將震源位置判定為距離相當遠的堪察加半島以東海域，基於錯誤的震源位置，系統再套用針對日本國內地震的計算公式推算，得出嚴重高估的9.9級數值。

報道指，由於系統又錯誤地將震源設定在距離日本更近的千島列島，並據此推算震動情況，導致緊急地震速報的發布範圍覆蓋相當廣闊的區域，變成向日本列島廣大地區發布速報。

氣象廳官員在記者會致歉稱，目前尚未清楚系統故障具體原因，若在相近區域再次發生地震，不能排除再次出現同樣問題的可能性，相關部門表示將盡快找出原因。

官員稱「造成嚴重困擾，非常抱歉。我們今後將防止問題再次發生並推進技術革新。」