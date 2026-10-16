美國KFC明年轉用可口可樂　終結與百事40年合作　總裁指關鍵一步

撰文：成依華
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肯德基（KFC）10月15日宣布，美國門市明年起停止供應百事可樂（PepsiCo）產品，轉而改用可口可樂（Coca-Cola）飲品。此舉動意味肯德基在美國終結與百事長達40年的合作關係。

美媒CNBC報道，雖然肯德基在部份國際市場早已提供可口可樂產品，但自1986年百事公司收購肯德基以來，其美國門市一直使用百事飲品，之後百事於1997年將肯德基、必勝客（Pizza Hut）及塔可鐘（Taco Bell）等餐飲品牌分拆成立百勝餐飲集團（Yum! Brands），雙方此後依然長期保持合作關係。

肯德基在全美有約3700間分店，肯德基如今預計到2027年第一季末，其美國所有門市都將供應可口可樂旗下飲品。

圖為在美國的一家肯德基（KFC）分店（Universal Images Group via Getty Images）

為何要「轉會」？美國總裁：關鍵一步

肯德基美國總裁Catherine Tan-Gillespie在致信給加盟商和員工的一份備忘錄內寫道，「這一決定是我們實現肯德基回歸（Kentucky Fried Comeback）的關鍵一步」，她又指「引入新的飲品系列，透過與可口可樂這一新合作夥伴攜手，這將為我們提供一個創新平台，以滿足不斷變化的口味需求，並讓顧客有更多理由選擇我們」。

CNBC指，KFC這次舉動正值尋求贏回美國消費者之際，近來不少美國食客轉投競爭對手如Chick-fil-A、Popeyes的懷抱，且飲料成為不少連鎖快餐店吸引消費者的關鍵手段，包括麥當勞（McDonald’s）和塔可鐘（Taco Bell）在內的多家餐廳透過引進清爽飲品（refreshers）或「髒梳打」（dirty soda）等新產品，帶來更豐富的飲品選擇。

中國門市：未收轉換可樂品牌通知

在中國，北京市海淀區一間肯德基門店工作人員向內地媒體《中新經緯》表示，門店目前使用的是百事可樂，暫未收到更換可樂品牌的通知。

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