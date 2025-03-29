可口可樂英國召回多款產品　指氯酸鹽含量過高　或有健康風險

可口可樂（Coca-Cola）近日宣布在英國召回部分進口罐裝產品，當局指部分產品或含有較高濃度的氯酸鹽（chlorate），憂慮可能對消費者有潛在健康風險。



英國雅虎新聞（yahoo news）及《倫敦旗幟晚報》（Evening Standard）3月27日報道，可口可樂宣布回收四款產品，指產品出現塑膠污染，受影響產品如下：

- 原味可樂（330毫升罐裝）

生產批號：0008912462

最佳使用日期：2025年11月30日

圖為330毫升罐裝可口可樂。（可口可樂網站圖片）

- 健怡可樂（330毫升罐裝）

生產批號：0008913820

最佳使用日期：2025年5月31日

- 零卡可樂（330毫升罐裝）

生產批號：0008913954

最佳使用日期：2025年5月31日

- 6x250ml Appletiser 多包裝產品

生產批號：0008905850/0008908477

最佳使用日期：2025年11月30日至12月31日

英國食品標準局（FSA）指，小部分在當地分銷的產品可能含有較高濃度的氯酸鹽，消費者間中飲用時，食物風險雖然較低，但如果民眾對氯酸鹽敏感，或是本身有輕微至中度的碘缺乏，就可能有負面影響。

氯酸鹽是一種用於食品加工和水處理的氯消毒劑，但高濃度可帶來健康問題。FSA表示，長期攝入氯酸鹽可能導致影響碘吸收，或導致出現甲狀腺腫等負面健康問題；而單次攝入過量氯酸鹽，則或限制人體從血液中吸收氧氣的能力，嚴重時甚至可能導致腎衰竭。

圖為2021年12月15日，可口可樂歐洲合夥公司（Coca-Cola Europacific Partners）在英國倫敦的總部。（ Getty Images）

可口可樂亦曾在1月宣布召回多款產品，包括可口可樂、雪碧、芬達等飲料，涉及比利時、英國、德國、 荷蘭、盧森堡和法國的產品，銷售日期為去年11月起。可口可樂歐洲合夥公司稱在對比利時根特（Gent）的廠房進行例行檢查時發現事件，並向消費者致歉，同時強調消費者面臨的健康風險「非常低」。