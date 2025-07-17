特朗普稱美國可口可樂同意配方改用本土蔗糖：「這就是更好！」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月16日在社交平台Truth Social發文稱，已說服可口可樂公司（Coca-cola）在美國生產的可樂中改用「真正的蔗糖」（real cane sugar），並稱「這就是更好！」。



特朗普在帖文中寫道：「我一直在與可口可樂公司討論在美國的可口可樂中使用真正的蔗糖，而他們已經同意這麼做。我想感謝可口可樂的所有高層，這將是他們非常好的舉動，你們會明白的，它這樣更好！」

特朗普：可口可樂同意改用蔗糖 「它這樣更好！」

可口可樂發言人沒有明確證實配方調整，但表示他們「感謝特朗普總統的熱情」，並將很快分享有關可口可樂產品系列中創新產品的更多細節。目前，美國銷售的可口可樂通常加入高果糖玉米糖漿（HFCS）。

在1980年代以前，美國生產的可口可樂一直使用蔗糖。在墨西哥等國家生產的可口可樂仍在使用蔗糖。HFCS則是一種高度加工的甜味劑，與其他形式的添加糖相比，其對健康的影響長期以來一直備受爭議。

可口可樂公司引述美國醫學會（AMA）澄清，HFCS導致肥胖的可能性並不比其他糖類或甜味劑更大。

▼可口可樂強調HFCS安全無害

有食品科學家指出，這兩種甜味劑在風味上存在細微差別：高果糖玉米糖漿的甜味峰值來得更早，有助於增強水果和香料的風味，而蔗糖的甜味則更為寬泛，且持續時間更長。

美國玉米精煉協會執行總監John Bode警告：「用蔗糖取代HFCS將導致美國食品製造業損失數千個工作崗位，降低農場收入，增加外國糖的進口，而且沒有任何營養價值。」