美國2026年財政赤字近16萬億　創5年新高　利息支出近11萬億

美國財政部10月16日（周五）公佈的數據顯示，2026財政年度美國預算赤字增加2,170億美元（1.7萬億港元），達到近2萬億美元（約15.7萬億港元）。赤字增長的部份原因是關稅退稅，以及為償還美國超過40萬億美元（約314萬億港元）債務而支付的利息支出創下歷史新高。這同時是過去5年最高的財政赤字。



據路透社報道，社會安全（Social Security）和醫療保險（Medicare）等社會福利項目的支出持續增加，加上國防開支激增480億美元（約3768億港元），也是導致赤字擴大的因素。

2026年10月16日，美國佐治亞州，總統特朗普（Donald Trump）為共和黨候選人出席競選集會。（Reuters）

截至9月30日的財政年度，美國的預算赤字為1.99萬億美元（約15.6萬億港元）。這是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期內的首個完整預算年度），高於2025財政年度的1.78萬億美元（約14萬億港元）。

這是自2021財政年度（當時因新冠疫情救濟支出導致赤字達到2.77萬億美元）以來的最大預算缺口，也是有史以來第三高的年度赤字。

2026財政年度的總收入創下5.40萬億美元（約42.4萬億港元）的歷史新高，較2025財政年度的5.24萬億美元（約41.1萬億港元）增長1,690億美元（約1.32萬億港元，升幅3%）。

與此同時，2026財政年度的總支出也創下7.4萬億美元（約58萬億港元）的歷史新高，較上一財年的7.01萬億美元（約55萬億港元）增加了3,860億美元（約3.03萬億港元，增幅6%）。

債務利息支出總額達1.36萬億美元（約10.7萬億港元），創下歷史新高，增加了1,440億美元，增幅為12%。在各項支出類別中，此一項的規模僅次於社會安全支出，以及醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）的總支出。今年8月，美國債務總額突破了40萬億美元（約314萬億港元）大關。

導致預算缺口擴大的另一個因素是淨關稅收入減少220億美元。此前，美國最高法院作出裁決，推翻特朗普在2025年徵收的大部分關稅。這項裁決引發本年度總計1,450億美元的關稅退稅，導致淨關稅收入下降11%，降至約1,730億美元。

2025年2月1日，美國華盛頓，教育部大樓外懸掛着一面美國國旗和一面教育部旗幟。（Reuters）

本年度國防支出成長了6%，達到9,170億美元（約7.2萬億港元）。一位美國財政部官員表示，目前尚不清楚其中有多少增幅與特朗普今年2月向伊朗發起戰爭有關。