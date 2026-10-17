白宮新發言人涉冒認律師爭議　美媒：上任僅5日已被特朗普解僱

美媒10月16日（周五）引述美國總統顧問報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）已解僱上任僅5日的白宮新發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。扎卡里亞在白宮舉行的首場記者會表現不佳，其後又爆出涉嫌冒認律師資格的爭議。



據報道，特朗普同日較早時候向記者表示，他已要求扎卡里亞重新考慮她的職位，這實際上已暗示她的任期已結束。

特朗普向記者暗示扎卡里亞的任期已結束：

特朗普稱同日早些時候向扎卡里亞表示：「說實話，如果我是妳，我會重新考慮（職位）。」

特朗普當時指，等他回到白宮後會和她談談，最後決定權在她手中。但他聽起來並沒有對這位處境艱難的白宮發言人持太大信心。

特朗普對記者表示：「凱蒂（Katie，扎卡里亞的名字），你需要這個（職位）嗎？我覺得你不需要。」

分析認為這明顯是對上任不到一周的札卡里亞投下的不信任票。

扎卡里亞是特朗普的長期盟友：

10月13日，札卡里亞在新聞發布室的首次亮相表現不佳，加上媒體不斷質疑她的背景，導致她受到了媒體和特朗普其他幕僚的高度關注。

一位白宮官員表示，扎卡里亞正「逐步離任」白宮發言人一職，一位特朗普幕僚也表示，她將在未來數日內離開白宮。

在離開白宮前往佐治亞州參加競選集會時，特朗普表示，扎卡里亞受到媒體的不公正對待，並稱讚她是一位忠誠的支持者。

但他明確表示，他不認為札卡里亞適合擔任政府的首席發言人，代表他發言。

特朗普坦承：「或許她不適合這份工作。」

作為保守派電視評論員，札卡里亞吸引到特朗普的注意。在其他候選人因曾發表批評特朗普的言論而被放棄後，她很快就被聘用。

然而，她的經驗不足很快就暴露出來。13日在白宮講台上，她顯得很緊張，只回答了三個問題。當天較晚時候，當被問到在哪裡通過律師資格考試時，她的回答令人費解，因為特朗普在宣布聘用她時稱她為「律師」。

美媒其後報道，儘管她擁有法律博士（JD）的學位，惟她並未通過美國的律師資格考試，自此捲入涉嫌冒認律師資格的爭議。

兩位知情人士透露，特朗普最初並不認為扎卡里亞在首場記者會上的表現像他的部份顧問所說的那麼糟糕。

然而，她隨後接受的採訪，尤其是15日（周四）晚間，接受霍士新聞頻道漢尼提（Sean Hannity）訪問時的軟弱表現，以及他其後與盟友的談話，讓他確信她繼續擔任這一職務已不可行。

一位直接了解特朗普言論的人士表示，特朗普本周曾對其盟友和顧問表示，或許她「還沒準備好迎接挑戰」。

報道指，扎卡里亞的五天任期，最終比斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）的任期還要短。斯卡拉穆奇曾在2017年，特朗普的首個總統任期期間，擔任白宮傳訊總監10天。