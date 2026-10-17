澤連斯基：希望歐盟加碼援助烏克蘭　冀籌集700億歐元應對侵略

美烏關係因烏克蘭「星盾」服務中斷風波裂痕擴大，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲歐洲盟友加大援烏規模，為基輔提供額外700億歐元援助。



澤連斯基周五（10月16日）在布魯塞爾參加歐盟峰會時，請求歐盟提供更多「愛國者」攔截導彈，幫助抵禦俄羅斯導彈襲擊；他也希望，明年能額外籌集700億歐元的援助，助力基輔繼續戰鬥。

他表明：「這個數額切合實際。我懇請各位落實這份支持，這有助於我們遏制俄羅斯的攻勢。」

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，左）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，中）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領導人峰會時向媒體發表講話。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）確認，這700億歐元的資金缺口「必須得到填補」。她敦促各成員國挺身而出提供幫助。

歐盟各國領導人要求歐盟委員會就如何籌措這筆資金提出具體方案。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）都說，基輔的支持者會評估這項訴求；德國總理默茨（Friedrich Merz）則稱，歐盟將在今年年底前對此進行討論。

馬克龍還表明，歐洲正竭盡全力，通過提供衛星影像和預警系統，幫助烏方增強自衛能力。

2026年7月13日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）參加完反彈道導彈一體化聯盟會議後離開，隨後與支持烏克蘭的「自願聯盟」成員國舉行會議。（Reuters）

歐盟目前正分批向基輔發放總額900億歐元的貸款，此舉旨在幫助烏克蘭填補直至2027年底的資金缺口。

然而，烏克蘭當局警告，由於俄羅斯的打擊嚴重衝擊國家經濟，烏克蘭仍會面臨巨大的預算缺口。

圍繞新一輪資金籌措的討論，再次引發要求歐盟動用約2000億歐元俄羅斯央行凍結資產來資助烏克蘭的呼聲。

不過，這個提議的落實進展緩慢，因為持有大部分相關資金的比利時仍持反對態度。

2024年2月20日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區，圖為一名烏克蘭第47旅的士兵在前線陣地準備連接星鏈衛星網絡系統。（Reuters）

烏克蘭近日因烏克蘭「星盾」服務中斷事件，與美國政府陷入爭端。歐洲領導人在這次布魯塞爾峰會上，向外界展示歐盟與澤連斯基團結一致的姿態。

歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）表明：「現在絕不是撤回對烏克蘭支持的時候，也不是減輕對俄制裁的時候，而是應該加強支持基輔、增強對俄施壓的時候。」

荷蘭首相耶滕（Rob Jetten）也說：「烏克蘭目前的局勢確實非常嚴峻，俄羅斯頻頻發動襲擊，而烏美關係也十分緊張。我們歐洲今天必須展現出對烏克蘭無條件的支持，並探討還能採取哪些進一步的行動，」

本文獲《聯合早報》授權轉載

