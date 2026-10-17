澤連斯基被問是否成特朗普低民望代罪羔羊　僅微笑不予置評｜有片

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係緊張。在歐盟領導人峰會的記者會上，當被問到特朗普是否將其在美國國內遇到的問題怪罪於他，將他當作「代罪羔羊」（scapegoat）時，澤連斯基沉默良久，其後僅報以微笑，並稱這就是他的回應，引來現場記者的哄堂大笑。



澤連斯基對是否被特朗普視為「代罪羊」僅一笑置之：

據《衛報》報道，歐盟各國領袖齊聚比利時布魯塞爾舉行領導人峰會。

在會後記者會上，來自英國《天空新聞》的記者向澤連斯基提問：「特朗普總統正面臨艱難的中期選舉，國內民望低迷，美國柴油價格高昂，在中東的戰事發展也並不如他意，你是否認為你被當作他自身問題的替罪羔羊？」

對此，澤連斯基沉默了大約15秒，隨後露出微笑，並表示：「這就是我的回應」。

其後，新聞發布會隨即結束。

自10月10日，特朗普宣布與俄羅斯總統普京（Vladimr Putin，又譯普丁或蒲亭）達成協議，俄羅斯將向美國及全球供應柴油。特朗普就與澤連斯基不斷隔空交火。

特朗普認為烏克蘭應該換領導人，其後更出現美方中斷與烏方分享軍事情報及星鏈（Starlink）突然被限速的情況。

在澤連斯基日前承認感到遭特朗普出賣後，兩人的關係進一步惡化。澤連斯基選擇不正面回應問題，或者是希望為兩人的緊張關係降溫。