澤連斯基：烏克蘭用星鏈攔截俄羅斯無人機　尚未恢復原有速度

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月16日（周五）表示，烏克蘭軍方利用星鏈（Starlink）網絡系統攔截俄羅斯的無人機，現時星鏈系統的速度尚未完全恢復，這對烏方的防空能力造成嚴重打擊。



據《衛報》報道，澤連斯基16日在布魯塞爾出席歐盟領導人峰會，他請求歐盟2027年再提供額外的700億歐元（約6169億港元），用於烏克蘭抵禦俄羅斯的軍事行動。

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，左）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，中）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領導人峰會時向媒體發表講話。（Reuters）

這次會晤為澤連斯基和歐盟提供了一個重要的戰略協調機會，因為澤連斯基再次與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）陷入激烈的爭論。

16日較早時候，特朗普稱烏克蘭再次襲擊俄羅斯煉油廠是「可恥」，並批評澤連斯基，此前特朗普宣布的俄烏「能源停火」（energy ceasefire）並未生效。

特朗普受訪時表示：「他（澤連斯基）所做的只是推高了世界油價，我認為這很可恥。」

當被記者問到星鏈系統被限速，澤連斯基表示，為了確保其軍事行動正常進行，（星鏈）必須達到一定的速度，而這並非用於「對俄羅斯境內進行深入打擊」，而是用於防禦行動，特別是攔截俄羅斯的無人機襲擊。

澤連斯基坦承：「這就是為什麼這（星鏈被限速）是一個非常危險且令人不快的意外。」

他指出：「星鏈系統並沒有被關閉，但速度限制被降低了。我們無法擊落一些『沙赫德』無人機（Shahed），也無法再使用這項工具來保護我們的民眾。」

澤連斯基提到，「沙赫德」無人機的飛行速度為每小時400公里，而（星鏈）的速度限制卻被降低到每小時70公里。

他還表示，這項技術也被用於「對軍事目標進行中程打擊」以及後勤補給。

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席歐盟領袖峰會並在記者會上發表講話。（Reuters）

澤連斯基稱：「我們的國防部正在與相關部門聯繫，我的合作夥伴告訴我，白宮方面已經發出信號，表示會恢復這些功能。速度限制已恢復了嗎？沒有。但現在會恢復嗎？是的。」