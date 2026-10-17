印尼野火持續　4名消防員殉職　毒霾致逾27萬人急性呼吸道感染

印尼森林野火持續肆虐，美國太空總署（NASA）衛星監測顯示，印尼及周邊地區上空的一氧化碳濃度近期顯著升高，構成嚴峻的環境與公眾健康威脅。



據印尼媒體報道，NASA在本周二至周四（10月13至15日）的衛星監測圖像顯示，印尼群島及周邊海域上空出現大範圍高濃度一氧化碳，部分區域呈橙紅色。

圖為2026年10月14日，印尼中加里曼丹省（Central Kalimantan）首府帕朗卡拉亞（Palangka Raya）受山火產生的煙霾影響，天空變成一片橙色。有民眾戴上口罩，於卡哈揚河（Kahayan River）旁邊影相。（Reuters）

NASA指出，圖像反映約5500米高空的大氣一氧化碳平均濃度，追蹤相關分布情況，並無法直接確定污染來源。但據報道，印尼持續延燒的野火，被認為是主要來源之一。

2026年10月14日，新加坡丹戎巴葛舊港碼頭籠罩在煙霧之中，區域森林火災產生的濃煙導致整個島嶼城市國家的能見度降低。（Reuters）

一氧化碳是燃燒不完全時產生的無色無味有毒氣體，常被稱為「無聲殺手」。人體吸入後會影響血液輸送氧氣的能力，若曝露在高水平一氧化碳環境，嚴重時可能導致昏迷甚至死亡。

印尼林業部星期五（16日）證實，四名消防員周四在東爪哇布羅莫·滕格爾·塞梅魯國家公園（Taman Nasional Bromo Tengger Semeru）滅火時殉職，另有兩人嚴重燒傷。當局也指出，六個重點省份的林火熱點數量激增，衛星共監測到615個熱點。

印尼山火：圖為2026年9月30日，「印尼自然復育倡議基金會」（Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia，YIARI）CEO桑切斯（Karmele Llano Sanchez）與救援人員在西加里曼丹省吉打邦縣拉曼沙東村搬運一隻受山火影響的成年雌性紅毛猩猩。（Reuters）

印尼衛生部發言人維亞瓦蒂 (Siti Nadia Tarmizi / Widyawati）周五說，截至周一（10月12日），全國七個省、63個縣市累計通報277,075宗急性呼吸道感染病例，其中62,400宗涉及5歲及以下兒童。

煙霾也嚴重干擾航空交通。印尼民航總局局長盧克曼說，自8月11日以來，超過2020趟航班受影響，包括1067趟取消、919趟延誤及18趟改降其他機場。

印尼山火持續，圖為2026年8月30日，印尼西加里曼丹省道房縣（Ketapang，又譯吉打邦縣）的大清真寺被山火產生的煙霾濃罩。（Reuters）

馬國原產部長：馬國種植企業並無涉及印尼林火

另一方面，馬來西亞政府否認馬國種植企業涉及引發跨境煙霾的印尼林火。

據網媒《當今大馬》報道，馬國政府發言人法米（Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil）說，原產部長諾萊妮核查後發現，焚燒活動發生在馬國企業持有的油棕特許經營地之外。

2026 年 9 月 25 日，印尼南蘇門答臘島奧甘伊利爾，印尼國家消防隊 Manggala Agni 的一名消防員在撲滅住宅區附近的野火時拉動軟管。（Reuters）

他說：「馬來西亞企業雲頂種植旗下有一處園丘遭遇火患，但火是從外部蔓延進去，而非始於園區內部。這些林火目前已撲滅。」

綠色和平組織等環保團體日前發表報告，指涉及印尼林火的20家企業及相關實體中，包括與馬來西亞和新加坡公司有關聯的實體。

環保組織與學術界不滿印尼政府限用官方林業數據

與此同時，印尼政府限制公眾使用官方森林地理空間數據，引發環保組織和學術界不滿。

據《雅加達郵報》報道，印尼林業部自9月起限制公眾從官方互動地圖平台Sigap提取或轉換數據，未經書面許可使用者可能面臨刑事處罰。

圖為2026年10月14日，印尼中加里曼丹省（Central Kalimantan）首府帕朗卡拉亞（Palangka Raya）受山火影響，產生一大片橙色煙霾，除了影響能見度，亦對不少民眾帶來呼吸道問題。（Reuters）

Sigap長期提供森林砍伐、火災燒毀區域及保護區劃分等數據。環保人士擔憂，新規定將妨礙公眾追蹤非法伐林及野火情況。

林業部則澄清，公眾仍可在無需事先申請許可的情況下，下載部分地圖，但只有政府機構和大學可取得供詳細分析的地理空間數據文件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

