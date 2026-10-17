印尼野火持續 4名消防員殉職 毒霾致逾27萬人急性呼吸道感染
印尼森林野火持續肆虐，美國太空總署（NASA）衛星監測顯示，印尼及周邊地區上空的一氧化碳濃度近期顯著升高，構成嚴峻的環境與公眾健康威脅。
據印尼媒體報道，NASA在本周二至周四（10月13至15日）的衛星監測圖像顯示，印尼群島及周邊海域上空出現大範圍高濃度一氧化碳，部分區域呈橙紅色。
NASA指出，圖像反映約5500米高空的大氣一氧化碳平均濃度，追蹤相關分布情況，並無法直接確定污染來源。但據報道，印尼持續延燒的野火，被認為是主要來源之一。
一氧化碳是燃燒不完全時產生的無色無味有毒氣體，常被稱為「無聲殺手」。人體吸入後會影響血液輸送氧氣的能力，若曝露在高水平一氧化碳環境，嚴重時可能導致昏迷甚至死亡。
印尼林業部星期五（16日）證實，四名消防員周四在東爪哇布羅莫·滕格爾·塞梅魯國家公園（Taman Nasional Bromo Tengger Semeru）滅火時殉職，另有兩人嚴重燒傷。當局也指出，六個重點省份的林火熱點數量激增，衛星共監測到615個熱點。
印尼衛生部發言人維亞瓦蒂 (Siti Nadia Tarmizi / Widyawati）周五說，截至周一（10月12日），全國七個省、63個縣市累計通報277,075宗急性呼吸道感染病例，其中62,400宗涉及5歲及以下兒童。
煙霾也嚴重干擾航空交通。印尼民航總局局長盧克曼說，自8月11日以來，超過2020趟航班受影響，包括1067趟取消、919趟延誤及18趟改降其他機場。
馬國原產部長：馬國種植企業並無涉及印尼林火
另一方面，馬來西亞政府否認馬國種植企業涉及引發跨境煙霾的印尼林火。
據網媒《當今大馬》報道，馬國政府發言人法米（Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil）說，原產部長諾萊妮核查後發現，焚燒活動發生在馬國企業持有的油棕特許經營地之外。
他說：「馬來西亞企業雲頂種植旗下有一處園丘遭遇火患，但火是從外部蔓延進去，而非始於園區內部。這些林火目前已撲滅。」
綠色和平組織等環保團體日前發表報告，指涉及印尼林火的20家企業及相關實體中，包括與馬來西亞和新加坡公司有關聯的實體。
環保組織與學術界不滿印尼政府限用官方林業數據
與此同時，印尼政府限制公眾使用官方森林地理空間數據，引發環保組織和學術界不滿。
據《雅加達郵報》報道，印尼林業部自9月起限制公眾從官方互動地圖平台Sigap提取或轉換數據，未經書面許可使用者可能面臨刑事處罰。
Sigap長期提供森林砍伐、火災燒毀區域及保護區劃分等數據。環保人士擔憂，新規定將妨礙公眾追蹤非法伐林及野火情況。
林業部則澄清，公眾仍可在無需事先申請許可的情況下，下載部分地圖，但只有政府機構和大學可取得供詳細分析的地理空間數據文件。
本文獲《聯合早報》授權轉載