沖繩縣「轉軚」同意美軍部署魚鷹運輸機：以安全為由反對已不現實

美軍從2012年已在日本沖繩縣普天間駐日美軍基地部署MV-22魚鷹運輸機，沖繩縣此前一直以存在安全隱患為由表示反對，但如今立場發生轉變。新任保守派沖繩縣知事古謝玄太10月16日對部署表示同意，稱有關部署已持續超過10年，考慮到日本自衛隊的運用情況，撤銷部署或停用該類運輸機已不現實。



日本共同網16日報道，古謝玄太除了指反對部署的立場已不現實外，還表示部署普天間基地的魚鷹運輸機運營職能將轉移至作為其搬遷目的地的沖繩縣名護市邊野古，如果他否定部署運輸機，將與其同意基地搬遷的立場相矛盾。

2024年4月5日，美國華盛頓白宮外，日本和美國國旗並排隨風飄揚。（Reuters）

魚鷹運輸機既能像直升機一樣起飛和降落，又能像固定翼飛機一樣巡航，但屢次在日本和其他國家發生意外。美國空軍一架魚鷹運輸機，就曾於2023年在鹿兒島縣屋久島附近墜入海中，機上八名機組人員全數罹難。

沖繩縣政府過去在幾名對美軍基地持批評態度的知事領導下，早於2012年美軍魚鷹運輸機首次部署當地前，就以安全問題為由表示反對。

2018年5月31日，MV-22魚鷹運輸機停放在日本沖繩縣宜野灣普天間駐日美軍基地的跑道上。. （Getty）

針對魚鷹運輸機安全性堪憂的情況，古謝玄太坦言相關問題尚未消除，希望魚鷹運輸機未來在飛行時，能切實確認安全。