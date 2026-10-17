以巴衝突｜西岸定居者打傷《華郵》女攝影師　內塔尼亞胡：不清楚

以色列猶太定居者10月16日在約旦河西岸多地襲擊正在收割橄欖的巴勒斯坦農民，並打傷一名美國《華盛頓郵報》女攝影師。巴勒斯坦當局稱，八條村莊錄得襲擊，至少20人受傷。



英國《衛報》報道，《華盛頓郵報》攝影師萊文（Heidi Levine）在襲擊中遭毆打逾10分鐘。

她從拉姆安拉醫院病床表示：「我被襲擊，被推倒在地。幸好我穿着防彈背心、戴着頭盔，否則我可能已不在這裏，因為他們不斷踢我。」

她指襲擊在她巴勒斯坦同事介入救她後停止。定居者搶走她的護照、手機、錢包及裝備。

《華盛頓郵報》稱，萊文當時佩戴清晰標明記者身份的標記。

2026年9月24日，美國紐約，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在聯合國大會發表演說。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室稱，襲擊萊文的事實「不清楚」，暗示事件應歸咎於「200名阿拉伯人和極左活動人士」對抗以色列青年，並稱譴責「對任何人的暴力」。

報道指，在拉姆安拉（Ramallah）附近的阿布法拉（Abu Falah），至少80名定居者，部份持槍或棍棒，聚集阻止巴勒斯坦人收割橄欖，並在以色列軍車面前用彈弓向農民擲石。部分巴勒斯坦人拾石自衛時，以軍向他們發射催淚彈。