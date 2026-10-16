王毅晤以色列總統　稱巴勒斯坦問題是本世紀最大歷史不公

中國外交部長王毅10月15日在阿塞拜疆巴庫（Baku）出席亞信峰會期間應約會見以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）。王毅稱中方始終認為巴勒斯坦問題是本世紀最大的歷史不公，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的正確途徑，當務之急是全面打開進入加沙地區的通道，同時以色列也應停止並撤銷在約旦河西岸強行設立定居點的行徑。



據中國外交部指，赫爾佐格表示猶太民族和中華民族有著悠久交往，雙方曾在反法西斯戰爭中相互幫助，人民之間結下友誼，成就一段歷史佳話。以方堅定奉行一個中國政策，致力於推進以中友好關係，願以明年以中建交35周年為契機，推進雙方在科技、投資、人員往來等領域交流合作。

赫爾佐格介紹以方對中東地區形勢的看法和立場，表示以色列希望和平，不要戰爭，但國家安全面臨威脅和挑戰，需要有力應對，中國一直是促進世界和地區和平的重要建設性力量。以方重視中方提出的有關倡議和主張，讚賞中方為促進地區和平穩定所作的努力，願同中方保持溝通。

中國外交部長王毅10月15日在阿塞拜疆巴庫（Baku）出席亞信峰會期間應約會見以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）（中國外交部）

王毅表示第二次世界大戰期間，中以兩國人民都飽受戰亂之苦，患難之際相互施以援手，湧現出很多感人故事，兩國建交30多年來，雙邊關係保持穩定發展，務實合作取得積極成果，核心在於堅持相互尊重、平等相待、互利合作。他稱明年是中以建交35周年和建立創新全面夥伴關係10周年。中方願同以方以此為契機，總結經驗，推動合作，夯實兩國關係民意基礎。

王毅表示推動地區實現和平與和解是中國中東政策的基石，中方始終認為巴勒斯坦問題是本世紀最大的歷史不公，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的正確途徑，當前地區局勢持續緊張，和平安寧遠未到來，當務之急是全面打開進入加沙地區的通道，不能讓200萬平民繼續掙扎在生存邊緣，不能允許人道主義災難持續蔓延，同時以色列也應停止並撤銷在約旦河西岸強行設立定居點的行徑。

他並強調今年以來，中國國家主席習近平就促進中東地區和平與安全提出一系列倡議主張，是中國向中東和世界提供的公共產品，中方願同國際社會一道，秉持並踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動各方盡快回歸對話協商的軌道，尋求衝突的政治解決。

2026年9月4日，巴勒斯坦兒童在加沙城一個收容流離失所者的帳篷營地行走。（Reuters）

王毅表示，赫爾佐格的父親在擔任總統期間曾推動中以兩國建交，也是首位訪華的以色列總統，「他在回憶錄中曾寫道：妥協和談判並非總導致失去什麼，它們常常帶來重要收獲和長期信任。在當前形勢下，這句話仍有現實意義和啟迪」。

王毅指巴勒斯坦問題是中東問題的根源，猶太人民和巴勒斯坦人民都享有和平生存的權利，也都擁有獨立建國的權利，中方相信只要各方都能堅持和平理念，保持和平定力，探尋相向而行的和平途徑，堅持「兩國方案」的正確方向，人民翹首以盼的和平就終會到來。