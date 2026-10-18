歐洲示威蔓延　米蘭街頭縱火爆衝突　阿爾巴尼亞167人被捕

繼法國學生示威後，反政府抗議運動延伸至歐洲各國。意大利米蘭（Milan）及阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）10月17日都爆發示威，兩國總理皆發聲明譴責示威者的暴力行為。



米蘭示威者於周六（17日）抗議戰爭及生活成本上漲，最初示威大致和平進行，其後有示威者向防暴警察投擲石塊、路障和其他物品，點燃了用酒吧桌子搭建的路障，警察隨後使用水炮及催淚彈驅散人群。

圖為2026年10月17日，意大利米蘭市中心有大批年輕示威者響應社交平台呼籲集會，就生活成本上漲等問題表達不滿。示威其後演變成警民衝突，多人被捕。（Getty Images）

據意大利新聞社（LaPresse）報道，最少有兩名警察受傷，另外約有50人被捕，當中包括未成年人士。

另外，阿爾巴尼亞反政府示威則進入第五日，示威者於周六於總理辦公室門外聚集，繼高中生及大學生加入要求總理拉馬（Edi Rama）下台後，暴力衝突進一步升級，示威者向警方投擲石塊、汽油彈、照明彈和煙火，警方則以催淚彈、高壓水炮和警棍還擊，衝突迅速蔓延至市中心。

2026年10月18日，阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）進行第5日示威，要求總理拉馬（Edi Rama）下台。（Reuters）

當地警方指，騷亂期間共有167人被捕，132名警員受傷。國家警察總長希塔（Skender Hita）表示，當地五天來，國家警察在集會期間一直面臨暴力襲擊，蒙面暴力分子長時間襲擊警員和公共機構，破壞公共和私人財產。另外希塔表示將會對7名警察停職，等待對「越權執法」指控的調查。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）於社交平台譴責示威者的暴力行為：「示威遊行是一種權利，放火焚毀我們的城市的人則不是。」並指出示威者利用遊行製造混亂，攻擊那些負責維護安全的人，並將整個城市變成人質。

阿爾巴尼亞總理拉馬則指責保守派煽動衝突，並在一條短片中表示，絕不允許任何人為了那些用邪惡之手，製造混亂和破壞的人的政治利益而危及國家的未來。