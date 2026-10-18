法國多地示威騷亂　工會稱80萬人上街400人被捕　17歲男被炸斷手

10月17日，法國多個城市爆發騷亂，抗議生活成本上漲和公共服務下降的示威活動失控。示威的主辦方，法國最大的法國總工會（CGT）稱，約有80萬人參加了全國各地的示威活動。據法媒報道，一名17歲男孩的手被警方用於控制人群的手榴彈炸斷。



法國馬賽，示威者與防暴警察發生激烈衝突：

綜合路透社與法媒報道，在數十個城市的街頭，數十萬人舉行和平遊行示威之際，部份暴力組織襲擊了公共建築，洗劫了奢侈品商店和超市，並襲擊警車和警員。

在利摩日（Limoges），市政廳被縱火焚燒；在馬賽，身穿黑衣的示威者闖入市政廳，並在建築上噴上無政府主義的塗鴉；在里昂，示威者焚燒了該市的旅遊局。

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）表示，政府不會被暴力「嚇倒」，並將騷亂歸咎於「極左翼」和犯罪分子，而此時距離2027年的總統大選僅剩幾個月。

他在網上發文指：「對於那些顯然想利用暴力作為總統選舉前『熱身』的人，我明確表示：我們絕不會被嚇倒。任何人都無法透過暴力強加其政治議程。」

內政部長紐尼斯（Laurent Nunez）表示，暴力事件發生後，約有400人被捕，其中大部分是成年人。

他指，全國各地約有55萬人參加示威活動。法國總工會（CGT）則估計示威人數為80萬人。

巴黎的示威者針對警車發動襲擊：

法國的示威活動源自9月，巴黎北部郊區的幾所高中。最初，學生對教師短缺和學校設施破舊感到憤怒，但隨後這場示威活動演變成一場更廣泛的運動，矛頭直指社會不公、公共支出和生活水平等問題。

警方的執法行動因示威者受傷而受到批評，其中包括早前一名青少年因撿起手榴彈後失去一隻手。警方監管機構正在調查至少二十多宗有關警方暴力執法的指控。

據法媒報道，17日較早時候，在聖伊天，一名17歲男孩疑似被警方用於控制人群的手榴彈炸斷手臂。

當地檢察官辦公室表示，已要求法國國家警察監察機構（IGPN）對這名男孩的受傷原因展開調查。

儘管IGPN已介入調查，但內政部長紐尼斯表示：「我們被告知，這可能是憲兵隊使用的手榴彈。我無法證實這一點。當然，我們會展開調查。」