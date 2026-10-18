美國舉行超過3000場No Kings示威　促民眾中期選舉提前投票

10月17日，美國各地再次上演「不要國王」示威行動。活動組織者表示，將舉行超過3000場「反對國王：提前投票」（No Kings：Vote Early）的遊行活動。組織者表示，這些活動是一項非黨派行動，旨在促進中期選舉的提前投票，並將協助民眾核實選民登記資訊、制定投票計劃並了解他們的投票權利。



活動主辦方在網上直播示威活動：

據《美國全國公共廣播電台》（NPR）報道，這項示威行動代表「不要國王」組織的戰略轉向，該聯盟由數百個合作夥伴組織構成，其中包括美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）和「黑人選民至關重要」（Black Voters Matter）組織。

自特朗普（Donald Trump，又譯川普）展開第二任總統任期以來，「不要國王」組織已在全國範圍內舉行過三次大型抗議活動，因為組織者認為特朗普的執政行為更像是國家君主而非民選國家領袖。

特朗普則多次否認自己行事像國王。

作為「不要國王」的組織網絡之一，「不可分割」（Indivisible）聯合創辦人萊文（Ezra Levin）表示：「前三次『不要國王』示威活動旨在傳遞一個訊息，我們已傳遞出去了。」現在，他說，他們希望人們積極投票。

萊文表示，這項活動有兩個主要目標：首先，他希望能促成美國史上規模最大的中期選舉提前投票。

其次，他希望「不要國王」組織能夠培訓義工擔任票站監票員。

萊文表示，此舉是為了回應特朗普政府一些他認為威脅選舉公正性的舉措。

萊文指出，《拯救美國法案》（SAVE America Act）最終未能通過，該法案要求選民在登記投票時出示證明其美國公民身份的文件，例如護照或出生證明。

他也對聯邦移民官員可能被派往投票站以及特朗普試圖限制郵寄投票的做法表示憂慮。

據報道，17日（周六）在全國各地舉行的活動形式各異，從街區派對到燒烤聚會再到集會，應有盡有。在科羅拉多州戈爾登市（Golden），一項名為「狗爪投票」（Paws to the Polls）的活動邀請民眾帶著愛犬參加遊行。

華盛頓州埃弗雷特市（Everett）的組織者則策劃了一場「民主音樂會」，邀請了一位環保民謠歌手獻唱。

萊文表示，所有活動都將遵守類似的限制，包括禁止政治表態和邀請現任候選人發言。