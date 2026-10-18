法國利摩日143年歷史市政廳遭縱火燒毀　騷亂蔓延多地百人被捕

法國利摩日市（Limoges）擁有143年歷史的市政廳10月17日（周六）遭暴徒縱火後幾乎倒塌。同時，暴力騷亂蔓延至法國各地，導致數十名警察受傷，數百人被捕。



以媒ynet Global報道，這座擁有143年歷史的市政廳是利摩日市最具代表性的地標之一，在全國爆發的抗議活動中，暴徒縱火焚燒了這座建築。

這項旨在反對不斷上漲生活成本和日益惡化公共服務的抗議活動，導致這座建於1883年、仿照巴黎市政廳設計的地標建築幾乎被完全摧毀。據當地政府稱，「除西翼外，屋頂倒塌至較低樓層，三分之二的外觀已經消失。」

而在巴黎，一對八十多歲的老夫婦則在共和國廣場附近遭到暴徒搶劫。據執法官員稱，這對老年受害者被趕到街頭，身上只穿着內衣。

此外，在距離法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的官邸愛麗舍宮僅400米處，暴徒佔領一處建築工地的臨時建築，引發激烈的衝突。警方使用閃光彈強行衝入該建築，法國媒體將現場描述為「城市遊擊戰」。

法國利摩日市擁有143年歷史的市政廳10月17日（周六）遭暴徒縱火後幾乎倒塌.（Reuters）

暴力事件爆發於全國各地的示威遊行期間，民眾抗議生活成本上漲、公共服務減少和燃料價格上漲。參與者包括「黃背心」運動的支持者，該運動於2018年底在法國興起。然而，示威活動的批評者指責極左翼激進組織利用抗議活動在明年總統大選前進行暴力示威。