法國示威巴黎馬賽警射催淚彈拘逾270人　里昂旅遊局辦公室遭縱火

法國10月17日爆發全國示威，抗議物價高企及社會模式遭侵蝕，全國迄今已有超過270人被捕。巴黎警方向示威者發射催淚彈，馬賽亦有衝突，示威者投擲雜物，警方以催淚彈回應。法媒報道，法國抗議生活成本上漲期間，里昂旅遊局辦公室遭縱火。



路透社報道，今次示威預計成為全國大規模抗議，數以萬計人參與，全國數百場示威。

示威者身穿反光背心阻塞街道，令人聯想起2018年「黃背心」運動。

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馬賽有垃圾桶被點燃。巴黎市中心大批警力駐守，香榭麗舍大道及凱旋門一帶被排除在兩場官方遊行路線之外。

示威最初於上月從巴黎貧困北部郊區的高中開始，學生不滿教師缺席及校舍破舊，其後迅速演變成全國運動，抗議不平等、公共開支疲弱及生活水平下降。

2026年10月17日，在巴黎舉行的示威活動中，一名法國防暴警察在名為「Bismillah Les Tambours」的銅管樂隊成員面前做出手勢。（Reuters）

一名19歲示威者洛拉（Lola）說：「我們抗爭，是因為生活成本太沉重，燃料價格太高，全國高中生只因試圖示威、要求更多教師和體面學習條件，就遭到暴力攻擊和傷害。」

馬克龍任期尾聲 社會矛盾升溫

總統馬克龍（Emmanuel Macron）正進入任期最後階段，留下兩極化的選民及嚴重碎片化的政治格局。長期削減公共債務的努力未能打動投資者，他們拋售法國債券，令借貸成本升至逾20年最高。